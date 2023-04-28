Apple TV＋ 全新影集《化學課》（Lessons in Chemistry）日前發布前導預告，改編自邦妮嘉姆斯所撰寫的全美年度暢銷同名小說《化學課》，由金獎影后布麗拉森等領銜主演，「驚奇隊長」這次將卸下戰袍，穿上圍裙洗手作羹湯，挑戰全新角色，不僅是科學家，還是烹飪節目主持人！

《化學課》劇情講述在1950年代期間，布麗拉森飾演的女主角伊莉莎白，是一位立志想成為化學家的女性，也是在實驗室裡最聰明的人，然而封閉的父權社會，迫使她不得不放棄夢想。在她發現自己被實驗室開除後，轉身成為電視台烹飪節目主持人，她將對於化學的熱愛與專業化成烹飪教學，更藉此讓電視機前長期被忽視的家庭主婦，在無形中吸收獨立自主新女性的觀念。

與金獎影后布麗拉森一同參與《化學課》的還有《捍衛戰士：獨行俠》路易斯普曼、《謀殺入門課》雅佳娜歐蜜金 、《教父秘辛》史蒂芬妮柯尼希、《宅男行不行》凱文薩斯曼、《托勒密的最後時光》派翠克沃克和《我們的故事未完待續》湯瑪斯曼恩等眾多堅強卡司。

此外，布麗拉森不僅擔任本劇女主角，並與電影《永不妥協》奧斯卡提名編劇蘇珊娜葛蘭特共同擔任監製，並由演員傑森貝特曼所成立的製片公司 Aggregate Films製作，以及榮獲艾美獎六次提名編劇李艾森伯格繼《新創玩家》《異鄉人，美國夢》後再次擔任製作人，《化學課》即將於今年秋天 Apple TV＋ 全球上線 。