彰化縣政府今天在彰化客運員林站辦理電動公車啟動典禮。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣政府今天上午在彰化客運員林站辦理電動公車啟動典禮，將新增添29輛電動公車上路，服務7條路線。彰化縣長王惠美說，今年可說是彰化縣電動公車元年，連同先前已運行的2輛，目前已有31輛電動公車上路，歡迎縣民多加使用。

這次彰化客運29輛電動公車服務7條路線，行經彰化、和美、伸港、線西、鹿港、花壇、大村、員林、永靖、田尾及田中共11鄉鎮243班次，加上員林客運購置5部Model T電動巴士，提供支線及班次更密集的20路市區公車服務。

今天啟用的電動公車由成運汽車製造，有12公尺及9公尺兩種長度車型，座位數分別為25及22人座，最大載客分別為59人及47人。兩種車型採用快速充電系統，可在20分鐘內將車輛電力由20％充至80％，車輛可在短時間充電後立即上路服務。

王惠美指出，成運選在中科二林園區投資電動巴士園區，第一期工程將於5月7日動土，第一期預計投資26億元，第二期投資45億元，總計將有71億元的投資，預計將提供1100個工作機會，「相信彰化未來將成為重要的電動公車重要產地」。

台中區監理所所長楊聰賢表示，交通部公路總局在2030年有「全面公車電動化」的計畫，彰化縣啟動電動公車元年只是一個開頭，彰化縣是六都以外，唯一申請到29輛電動公車的縣市，期待未來彰化縣是無汙染的，公共運輸也越來越好。

員林市長游振雄說，在2月7日員林客運就先啟用2部電動公車，在員林市區服務，從員林經過溪湖到二林，每天都有看到電動公車來來往往在員林載客，彰化客運再添購29輛電動巴士增加生力軍，讓鄉親有更好的服務，員林市公所期待未來也能有無人駕駛的電動公車在員林大道來行駛。