台南市中西區金華路1棟商辦大樓暗藏春色，警方掌握大樓內多間套房有多名女子經營1樓1鳳色情交易，27日下午2時埋伏時還聽見女子呻吟聲，逮獲來台逾期居留的越南籍阮姓女子，警方大動作搜捕驚動其他房客，同樣逾期居留的泰國籍買姓女子逃出房外被逮正著，兩女都面臨移送移民署等候遣送回國命運。

阮姓女子經營一樓一鳳，穿著火辣女僕裝接客遭逮。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

中西區金華路1棟商辦大樓出入分子複雜，常有房客發生糾紛，早成警方鎖定目標。警方暗中聲請搜索票搜捕大樓內色情勾當，27日下午前往埋伏，在8樓樓梯間就聽見房內女子的呻吟聲此起彼落，警員不動聲色，等曹姓男客完事開門再現身。

22歲阮姓女子去年11月以觀光免簽證名義來台14天，隨即逾期居留在台灣，在中西區這棟大樓套房內出賣靈肉，每次50分鐘收取3500元，再與「雞頭」拆帳被抽走2000元，自己實得1500元。

被當場逮獲的阮女穿著清涼女僕睡衣，不通中文，來台下海後，每天平均接客5、6次，所得皆寄回家鄉，身上未留太多積蓄。

大樓內疑有多處淫窩，警方大動作抓補色情交易，驚動其他房間女子，泰國籍32歲買女神色慌張急逃出門，遭警方攔查，得知她4年前以觀光名義免簽證來台，同樣逾期居留至今，將她與阮女一同逮捕，移送移民署等待遣返。阮女與曹男涉嫌性交易違反社維法，另裁罰3000元。

外籍女子鑽法律漏洞，以觀光名義來台，逾期居留在台非法打工的情況層出不窮，在社會死角造成治安問題，亟待移民署等相關單位解決。