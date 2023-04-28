問鼎「花膠干貝老火湯」原價588元，限時只要188元即可升級。（馬辣集團提供）

黑毛屋忠泰大直店開幕享首三日推肉量升級活動。（乾杯集團提供）

媽媽身兼數職，要煩惱工作家庭忙得不可開交，眼見一年一度母親節到來，超過8成人會選擇讓媽媽吃頓好料當犒賞。宮廷火鍋名店「問鼎」就推出期間限定湯底「花膠干貝老火湯」只要188元，再加碼祭出帶媽媽來吃飯，身分證後五碼加總多少就送幾隻藍鑽蝦的優惠活動；「黑毛屋大直忠泰店」則在開幕首三日（4／29~5／1）推肉量免費升級活動，並預告母親節將推出主題套餐歡慶。

問鼎期間限定新品「花膠干貝老火湯」特別選用中國四大珍稀海味之一、滋陰潤燥的頂級花膠入菜，以老母雞、豬大骨、珠貝、蛤蜊、蟲草花、洋蔥、老薑、蒜頭為基底，慢燉細熬，熬製成濃醇的湯頭，色如珍珠般潤白，滋味鮮美甘甜，滿滿精華的宮廷上湯，蘊含豐富膠原蛋白與蛋白質，搭配晶瑩Q彈的厚身花膠，單喝就已經讓人回味再三，加入蔬菜、肉片或海鮮涮煮，風味層層堆疊，更是豐富，還能滋補養顏，活動期間只需188元便可升級（原價588元）。

另活動期間，含3成人以上同行，提前一日訂位並主動告知參加活動，選擇單點方式且當日每人消費滿1000元，推派出一位女性為代表，將身分證後5碼數字相加，即可免費獲贈相同數量的「阿拉伯頂級藍鑽蝦」，晶瑩剔透的藍鑽蝦，肉質飽滿Q脆又鮮甜，新鮮海味一湧而出；此外，問鼎提供16款哈根達斯熱門口味冰淇淋無限暢食之外，還有免費TOKUYO零重力按摩椅，可以幫媽咪消除肩頸腰背跟小腿的疲勞，同時引進又有兒童屆愛馬仕之稱的德國HAPE愛傑卡玩具打造的兒童專屬遊戲室，讓小朋友盡情放電，媽咪舒心用餐。

黑毛屋為乾杯集團標榜「老饕日常」的日式鍋物專賣店，主打「A5日本和牛最低680元起、西班牙Bellota伊比利豬580元起」高CP值價格，享用純天然食材熬煮的火鍋湯頭、食材與高品質肉品，提供涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋四大風味選擇，每季更推出蕪菁鍋、柚子鍋等別具特色的限定美味。

大直忠泰店以日式家屋為空間設計概念，傳統的紅色土壁搭配清新的白木調設計，營造出著溫暖、靜謐的用餐氛圍。共有49席次，並設有雙人、四人桌與便於單人享用的U型吧檯，無論是親友聚餐或個人日常用餐都十分適合，且為攜130公分以下孩童的親子客，提供免費畫筆畫紙、「可愛熊貓飯糰」寶寶餐點貼心服務。為慶祝新店開幕，「黑毛屋大直忠泰店」開幕首三日（4／29~5／1）享有肉量免費升級活動。