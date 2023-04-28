新竹縣政府工務處長江良淵解釋外界對於樓層長高的質疑，當初是依據相關規定審查通過的。（邱立雅攝）

鄰近竹北豐采520建案的莊敬六街27日上午路面轟然出現大洞，還吞掉一輛特斯拉，新竹縣議會民進黨團28日提出質疑，認為面對多次坍塌，新竹縣政府竟然一再允許復工？且為何能讓建商能夠從13樓蓋到32樓、技巧性地躲過環評？監管在縣府，責任竟推給竹北市公所？民進黨團呼籲縣長楊文科不要再擺爛，說清楚講明白，同時也應要有人出面負責。

縣議員蔡蕥鍹指出，這已是豐邑建設第5次發生崩坍事件，27日崩坍後她要求工務處立即勒令建案停工，也需全路段開挖釐清管線問題，但工務處回覆開挖路面要竹北市公所同意，倘民眾出事誰該負責？請公部門不要互踢皮球，視民眾生命安全如草芥。

蔡蕥鍹指出，建商在2月16日舉辦復工說明會後，應住戶要求在4月26日提供觀測結果報告，鄰房傾斜影響最大的就是T4觀測點即莊敬六街住戶，她也表達社區住戶的訴求，請新竹縣政府依照「新竹縣建築爭議事件處理辦法」要求豐采520興建工程立即停工，請承造人加強保護鄰房安全有效措施，完成基礎及地下層工程後停工。如因承造人施工造成社區建築物毀損或影響建築物結構安全，應提出具體賠償及改善計畫。

縣議員歐陽霆也向楊文科喊話，要縣長不要再擺爛，請勇敢面對，說清楚講明白。歐陽霆指出，新竹縣在2016年強行通過豐采520土地使用分區變更，讓原本僅限建13層樓的商場，長高到可以變成32樓的綜合行住商建物，同時整個建案採用「偷吃步」的方式，以20公分差的距離，閃避重新環評的程序。

歐陽霆也提出4點質疑，包括前一次坍塌後的動工說明會，為何無法對造成坑洞的成因回應？其次是面對多次坍塌，縣府為何一再允許復工？第三是建商為何能夠從13樓蓋到32樓？甚至是技巧性地躲過環評？最後是縣府明明是監管機關，為何把責任推向竹北市府？

工務處表示，目前初判造成此次坍塌，原因是建商開挖地下室抽取地下水，導致土砂層部分帶走地層下陷，為防止附近道路再次發生坍塌，已要求建商以透地雷達設備詳實檢測建案四周的勝利二路、勝利一路、莊敬六街及自強北路，確認是否仍有土質流失造成坑洞，以便立即作改善處理。

針對民代質疑大樓長高，工務處解釋，當初建照變更是依據都市計畫環境影響評估審查單位通過後，由工務處建管科依照建築法、建築技術規則等相關規定審查通過，外界質疑樓層高度變化大，實際上是根據建築法容積概念，原來高度矮量體大，在變更過程中把一部分容積量從低樓層往上調整，當時已經過嚴謹法令程序辦理與核准。若真有違失，會請相關業務單位再一次檢視，若有任何不法也絕不寬貸。

工務處指出，縣府也已要求建商於維生管線，及自來水、電力、瓦斯等檢測維修完成後，會同竹北市公所同意，以低強度混凝土灌漿補強。針對承造及監造人，也希望做加重懲罰的機制，將蒐集近幾次的相關違失事證，移送新竹縣營造業審議委員會及建築師懲戒委員會審議。

另外縣府也將依新竹縣建築爭議事件處理辦法，將此次工安事件提列為建築爭議的損鄰事件，立案列管，通知起造、承造及監造人改善鄰房損害情況，並於完成安全改善修復後，檢具相關證明文件與同意書報府核備，後續建商也必須與受損戶達成和解，縣府才會核發使用執照。

縣府將持續配合新竹地檢署調查，後續該工地建商如欲復工，縣府將與竹檢取得共識，要求工地完善工地安全，確定鑑定報告結果無虞，舉辦施工說明會，繳清所有罰鍰，以嚴格標準檢視改善結果後，再評估是否辦理復工。