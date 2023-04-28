金門縣政府推動「金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫」，透過辦理通路商選品、國際媒合會及海外展售等一系列活動，串聯中央資源及海外合作夥伴，協助在地業者開拓海外市場，在疫情期間採用線上媒合方式，順利協助地區特色商品外銷香港及馬來西亞，銷售金額近佰萬元，而馬來西亞通路商（悅旺貿易Jimrosa （M） Sdn. Bhd.）也於日前蒞金踩線，進行一對一媒合洽談，以創造雙方合作機會。

據了解，金門縣政府於今（2023）年2月14日曾舉辦說明會並公告於金門美食讚網站及粉絲團，邀請有意前往海外拓展之地區業者參加，最後計有長合、翟家、酒字咖啡、金拌麵、大方鬍鬚伯、金合利、金太武及一來順等八家業者共同參與。

縣府指出，此次國際媒合會海外買主為馬來西亞通路商悅旺貿易，參加經濟部2022年舉辦「台灣食品全球GO」計畫及2018年獲得經濟部中小企業處「地方特色產業輔導計畫」授權於雙威偉樂購物中心3樓開設OTOP專門店，販賣及推廣台灣產品，目前合作經銷通路包含了批發商與百貨公司（如AEON、伊勢丹百貨、Sogo），連鎖健康食品店（如余仁升Eu Yan Sang），以及許多當地商店，是馬來西亞銷售台灣產品商場中主要供應商。

縣府建設處表示，經過與通路商實地訪談與交流，後續也將進一步進行試樣及報價，將會選擇合宜產品至馬來西亞銷售，預計年底於吉隆坡成立金門商品專區，透過媒合會的協助，讓金門特色產品能夠拓展海外市場，提高產品知名度及品質，並創造更多的商機，期待未來金門業者能夠在國際市場上繼續發光發熱，相信未來一定會有更多新的合作案，在海外有更多個新的銷售點，將金門特色商品帶向世界舞台。