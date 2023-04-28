北市府為加速恢復台北市經濟成長力道，於2月初辦理「363振興融資專案」，截至4月底已累計核貸超過1億5千萬元，協助超過150家青創朋友與中小企業獲得充沛營運資金，為北市產業提供最強而有力的資金後盾，專案時間將至5月15日止，有需求的中小企業或青年朋友可向產業局提出申請。

「363振興融資專案」提供兩項融資措施，包括北市青年創業貸款與中小企業貸款，其中北市青創貸款「3免」為目前全國最優惠貸款措施，提供「免利息」、「免信保手續費」、「獲貸後前6個月免繳款」好康，凡符合申請資格的本市青年朋友，把握專案申請期限，最高可申請120萬元，且信保手續費最高可為青年朋友節省近高達1萬2千元，加上寬限期的優惠，讓青年朋友獲得貸款資金後6個月才需要開始還款，讓獲貸資金得以全力投入創業營運。

專案最受歡迎的中小企業貸款專案，提供最高可申請300萬元、6個月利息補貼(年息2％)，及至少3個月寬限期，再加上信保手續費全額補貼(年費率0.375％)，讓累計申請的中小企業將達300家以上，申辦非常的踴躍；適逢勞動節前夕，感謝許多北市勞工朋友們的辛勞，挺過疫情考驗依然堅守崗位與企業持續打拚，北市府推動「363振興融資專案」，提供歷年來最優惠且直接受惠於企業的融資措施，讓企業主減輕負擔，讓勞工朋友們安心就業。

產業局提醒，專案申請期限至5月15日止，除簡化申請門檻「免填營運計畫」、「快速審議」的服務外，如欲申請之企業朋友還可透過線上、郵寄與親臨櫃檯受理，歡迎民眾多加利用；其中線上申請部分，透過台北市民服務大平台(https://reurl.cc/jl3122)於線上即可完成申請，便利又防疫，另相關完整振興融資專案資訊亦可至「臺北市融資貸款申辦網」(https://www.easyloan.taipei/)「363振興融資專區」查詢，亦歡迎民眾加入「北市產業融資服務line帳號」提供24小時線上智能客服諮詢，歡迎北市企業多加利用，或電洽市民專線1999轉分機6616、6626或1229洽詢，更多資訊可至「臺北市融資貸款申辦網」(https：／／www.easyloan.taipei／)查詢。