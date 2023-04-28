統一（1216）集團再度展現通路優勢，以「LOVE MOM！」對媽媽大聲說愛，串聯統一企業、7-ELEVEN門市、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等15大品牌通路，超過8000個實體通路，空運近10萬朵哥倫比亞康乃馨來台銷售，7-ELEVEN、康是美等自5月10日起門市銷售每束99元。

統一集團指出，2021年7-ELEVEN首度空運大型的哥倫比亞康乃馨來台引發銷售熱潮，今年除了紅色康乃馨，更特別引進粉橘及粉色康乃馨；康乃馨外盒更由統一企業集團美麗事業董事長高秀玲領軍團隊設計、以粉紫色搭配LOVE MOM字體並可組合出愛心圖樣的巧思，並以雪鈴兔波波獻上康乃馨的視覺陳列，估再掀熱潮。

15大品牌通路、8,000個據點銷售，將自5月10日起可至7-ELEVEN、康是美等門市選購；5月14日母親節當日到星巴克實體門市單筆消費金額滿520元即可獲得康乃馨；統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代則自5月1日起至5月11日止，於百貨APP上可用OPEN POINT點數79點預購康乃馨；5月12日起至5月14日止，會員當日於全館指定櫃位消費滿999元或於指定餐飲櫃位消費滿520元即可擇一兌換康乃馨。