▲電子白板特有的互動性，可提升學子學習興趣。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲教師使用電子白板除了便利教學外，也讓學子更能專注。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲電子白板還能搭配平板，創造更多元學習方式。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市低年級電子白板建置完成，圖為學童使用電子白板上課情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

電子白板特有的互動性，可提升學子學習興趣。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

教師使用電子白板除了便利教學外，也讓學子更能專注。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

電子白板還能搭配平板，創造更多元學習方式。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

為推動智慧教育，基隆市政府教育處積極充實國中小學資訊科技設備。教育處表示，2023年持續推動全市國小低年級班級教室建置86吋以上大型觸控顯示器（下稱電子白板），目前全市1到12年級的智慧教室已全數建置完成。透過互動式的電子白板，達到提升學習的效果，未來會持續擴充教學資源，給基隆學子帶來更好的學習環境。

教育處表示，電子白板從2020年就開始裝設，加上今年的低年級教室全面裝設，共計已安裝1110套，補助金額超過1億1000萬，為了就是讓孩子能有有效學習，也讓老師教學更便利。

教育處說，關於家長擔心的孩子視力問題，有邀請眼科醫師及專家評估對低年級學童視力的影響。專家提出，只要螢幕與座位保持適當距離、控管使用時間、選擇色溫4000K以下的顯示器、並避免在黑暗中使用，就能降低學生視力受影響的風險。老師們認為課堂之間有休息時間，可讓眼睛休息；而裝設大型顯示器確實能輔助教學。因此，在綜合專家建議以及數位教育需求後，推動低年級教室電子白板裝設。

師生對於電子白板裝設普遍反應良好，教師可以更方便地進行多媒體教學，例如透過電子書、影片、圖片等豐富多樣的教材來呈現課程內容，學生也可以更容易理解和記憶抽象概念。電子白板也支援互動教學，老師可以輕鬆與學生進行互動討論，也能讓學習過程更加有趣。

華興國小林老師表示：「在教低年級班級時，有了大型顯示器後，學生反應覺得看東西整體變的比較清楚。」長樂國小莊老師說：「因為在低年級班級新增大型顯示器後，上課流程變得更順暢；也因為可以播放圖片、影片這些素材，增加學生對於上課內容的理解度；並且可透過互動式教材直接與學生互動，觀察下來，學生整體的回饋也不錯。」

教育處長劉美蘭表示，在教育領域中，以科技輔助教學已成為未來趨勢，透過諮詢專家意見以及提供適當資訊設備，提升學生的學習成效及師生互動性。未來將積極擴充教學資源，為師生打造更好的學習環境。