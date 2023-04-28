找不到債務人竟請清涼辣妹跳鋼管找人！高雄市大社區1間工廠疑似出現股權糾紛，男子不滿被欠債千萬元，找穿著清涼的辣妹在吉普車頂舞台上沿路跳鋼管熱舞，吸引好奇民眾觀看，由於原本曼妙舞姿搭配的輕快音樂，抵達工廠後突然瞬間變調，轉變成送殯的哭調仔音樂，令人傻眼，最後得知，原來是男子要債的花招，希望逼出債務人出面來解決。

高雄市大社區昨日接近傍晚路上出現2部車輛，其中一部是由吉普車改裝的舞台車上，一名身穿清涼的辣妹在車頂舞台上跳起鋼管熱舞，辣妹搔首弄姿的舞姿，沿路上吸引不少路過人目光，搞不清楚究竟是怎麼一回事，後來車子開到一條小巷內的工廠門口，就停了下來。

鋼管辣妹車子停下後，原本的電音舞曲也瞬間轉變成送殯的哭調仔音樂，其中還夾雜對某人的指控，原來是男子被欠上千萬元，為了要討債而想出的花招。

開車民眾表示，因為股東要找債務人討論股權糾紛，沒想到債務人不理會又開車衝撞別人，撞人後也不願意出面處理，所以該股東就花錢請他們協助，看能不能找出債務人，叫他出面講清楚、說明白。