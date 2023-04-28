「小黑寡婦」艾薇安德森領銜主演的迪士尼真人版電影《小飛俠與溫蒂》今天終於正式登陸Disney＋。（迪士尼提供）

由「性感老爸」裘德洛、小童星亞歷山大．莫洛尼、「小黑寡婦」艾薇安德森領銜主演的迪士尼真人版電影《小飛俠與溫蒂》今天終於正式登陸Disney＋，該作於日前公開全新預告後引爆全網討論，不論是壯麗磅礡又還原度超高的場景設計，或是溫蒂顛覆過往溫和又充滿母愛的形象、以靈動又果毅的樣貌回歸到大眾的視野中，長達兩分多鐘的預告早已讓觀眾迫不及待欣賞這部改編自迪士尼經典動畫《小飛俠》的全新鉅作。

此次《小飛俠與溫蒂》華麗上線，飾演溫蒂一角的艾薇安德森的表現備受期待，因為她不只在漫威大片《黑寡婦》中出演年輕版的史嘉蕾喬韓森，年僅15歲的她更曾參演由父親保羅·W·S·安德森執導的《惡靈古堡》系列作品，與身為好萊塢性感女神的母親蜜拉喬拉維琪同台飆戲。

然而，看似人生勝利組的艾薇卻在日前受訪時坦白自己對溫蒂不想長大的心情感到心有戚戚焉。艾薇在拍攝《小飛俠與溫蒂》期間正處於低潮期，性格成熟又有豐富工作經歷的她感激每個演出及拍攝的機會、也對於未來將迎來的挑戰充滿興奮與期待，但看著兩個年幼的妹妹無憂無慮的生活，她不禁在內心吶喊「我現在還不想成為大人！」。

而艾薇的內心矛盾也完美的投射在了溫蒂這個角色上，電影中溫蒂曾將一對耳環舉到臉上，想像著自己戴上它們會是什麼樣子，但很快就把這些綴飾和想法拋到一邊，只想安心的繼續做個孩子，艾薇也說：「我認為每個人在他們的生活中都有過這樣的時刻，他們想做一個小孩，不想承擔大人的責任，而我相信這就是《小飛俠》的故事如此受人喜愛的原因，因為這是我們都能產生共鳴的事情。」

《小飛俠與溫蒂》於26日在紐約舉辦首映會，其中「鄧不利多教授」裘德洛此次飾演飾演虎克船長一角，並表示希望藉此作品能讓觀眾看到虎克船長更多的面向，透過講述動畫中沒有呈現出來的角色背景故事，去理解這個十惡不赦的反派角色過去的成長經歷、還有他與小飛俠之間的恩恩怨怨到底從何而來，「虎克船長是故事中少數逐漸老去的面孔，而歲月的痕跡不只是皺紋跟灰髮，他在成長過程中從未被治癒過的傷疤更是肉眼可見」，並表示導演並不是要透過這次的作品幫反派角色洗白，而是與觀眾一起用不同的角度認識這些經典角色。