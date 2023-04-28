VERTUO POP玩色咖啡快閃店提供五款臻選厚萃咖啡，無論你喜歡的是輕焙花果香、中焙溫和滑順口感，或是深焙的煙燻可可香調，都可以找到自己偏好的咖啡風味。（Nespresso提供）

Nespresso打造期間限定全台首座千倍放大版VERTUO POP玩色咖啡快閃店，展開為期15天的台北巡迴。（Nespresso提供）

VERTUO POP玩色咖啡快閃店提供五款臻選厚萃咖啡，無論你喜歡的是輕焙花果香、中焙溫和滑順口感，或是深焙的煙燻可可香調，都可以找到自己偏好的咖啡風味。（Nespresso提供）

時髦風格不侷限黑白，彩色同樣能玩出質感。瑞士咖啡品牌Nespresso推全新繽紛六色VERTUO POP咖啡機，大膽跳脫框架玩轉品味，品牌同時打造期間限定、全台首座千倍放大版VERTUO POP玩色咖啡快閃店，展開為期15天的台北巡迴，打卡分享還能參加抽獎將多重品牌好禮帶回家。

快閃店現場除了可以體驗全新VERTUO POP咖啡機，品飲Crema厚達2.5公分的臻選厚萃咖啡；更有超好拍的網美打卡牆，現場拍照打卡還可參加限量品牌好禮抽獎，有機會將Nespresso永續手拿包、咖啡大師手作體驗組、咖啡大師圍裙、永續杯墊等帶走。

Nespresso VERTUO POP除了跳脫傳統咖啡機顏色單調、厚重的框架，一次推出午夜黑、雲朵白、魅惑紅、活力黃、清新綠、海洋藍等6款搶眼色彩外，機身僅25公分高的輕巧設計，更不受空間的限制，可輕易融入居家空間。Nespresso台灣事業部總監盧翰霖Matt分享，觀察到年輕世代偏好暢飲大杯量咖啡的趨勢，因此特別引進風靡全球、輕量級入門款VERTUO POP咖啡機，結合智慧科技萃取工藝，來滿足年輕世代對視覺與味覺的雙重革命體驗的追求，也更符合年輕世代小坪數、繽紛色系的居家設計偏好，獲得很好的市場反應。

喜歡喝咖啡的許瑋甯表示自己最喜歡VERTUO POP咖啡機的智慧科技，只要依照當日心情挑選喜歡的咖啡風味，放入搭載獨家條碼辨識技術的專屬膠囊，不用另外設定水量，一鍵輕觸自動萃取完成，透過每分鐘高達4000轉的高速離心力萃取技術，輕鬆打造臻選厚萃咖啡。

「Nespresso VERTUO POP玩色咖啡快閃店」4／28~5／2在台北SOGO忠孝館1樓亮相、5／5~5／14於台北信義A11北大門接力登場。Nespresso VERTUO POP咖啡機指定組合享78折優惠，活動期間限定加贈玩色咖啡杯，數量有限。