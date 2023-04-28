大陸央視新聞28日報導，2023年「五一」假期將至，假日期間人員流動與聚集、境內遊、出境遊將明顯增多。中國大陸疾病預防控制提醒：五一假期期間，要繼續重視新冠病毒感染預防，同時要做好季節性流感、諾羅（Norovirus、Winter Vomiting Bug，NV）病毒腸炎、食物中毒、蜱傳播疾病、手足口病、猴痘和動物源性傳染病的預防。

新冠病毒感染部分：目前全球流行的新冠病毒以Omicron XBB系列變異株為主。中國疫情處於低水準傳播階段，主要優勢流行毒株為中國前期BF.7和BA.5.2的進化分支，同時也有XBB等境外流行變異株輸入導致的本土傳播。隨著時間推移，既往感染者重複感染XBB等容易逃逸免疫變異株的風險逐漸上升。公眾需要根據自身狀況及時接種新冠病毒疫苗。根據大陸國務院聯防聯控機制《預防新型冠狀病毒感染公眾佩戴口罩指引（2023年4月版）》合理佩戴口罩。旅行歸來，如出現發熱、咳嗽等呼吸道症狀，應減少與他人接觸，根據病情嚴重程度決定是否就醫，就醫時建議佩戴N95口罩。

季節性流感部分：

提高個人健康素養，加強個人日常防護。有發熱、咽痛和咳嗽等症狀時佩戴口罩，減少與他人接觸。流感病毒感染高危人群（如老人和兒童）容易引發重症流感，在症狀出現的48小時內服用抗病毒藥物，能有效緩解疾病症狀、縮短症狀持續時間，出境時可適當準備神經氨酸酶抑制劑（如磷酸奧司他韋、帕拉米韋等）等藥物備用。

諾羅病毒腸炎及食物中毒部分：

注意手衛生及飲食、飲水衛生。外出就餐應選擇正規、衛生條件好的餐廳。儘量吃熟食，生吃蔬果要洗淨，不喝生水。生熟食物要分開，加工食物的廚具、容器要生熟分開。食物要徹底煮熟燒透，剩餘食品和隔夜食品再次食用前要徹底加熱。保持良好就餐方式，儘量採用分餐，提倡使用公筷、公勺。不採集、不食用不明野生菌及野生植物。

蜱傳疾病部分：

野外活動時做好個人防護，紮緊褲腿或把褲腿塞進襪子或鞋裡，穿淺色衣服可讓附著在身上的蜱無所遁形，不要穿涼鞋，不要在草地、樹木上晾曬衣物，進入室內前認真檢查，防止通過衣物和寵物把蜱帶回家。

手足口病部分：

保持良好的手衛生。避免接觸患病兒童，防止交叉感染。保持家庭環境衛生，居室要經常通風，勤曬衣被。對日常接觸頻繁的物品表面（檯面、門把手）、孩子的玩具定期清潔和消毒。嬰幼兒使用的奶瓶、奶嘴及兒童使用的餐具使用前後應充分清洗、消毒；嬰幼兒的尿布要及時清洗、曝曬或消毒。手足口病疫情流行期間不宜帶兒童到人群聚集、空氣流通差的公共場所。接種EV71疫苗可有效預防EV-A71感染引起的手足口病和其他相關疾病，也會顯著減少手足口病重症和死亡的發生，鼓勵兒童在12月齡前完成全程接種。

猴痘部分：

避免與出現皮疹的人進行密切的皮膚接觸。避免接觸猴痘患者使用過的物品。勤洗手。如到中非或西非旅遊，避免接觸可能傳播猴痘病毒的齧齒動物及靈長類動物。歸國／來華人員出現皮疹等症狀時，應及時主動就醫並告知接診醫生發病前21天境外旅行史和相關可疑暴露史。

動物源性傳染病預防部分：

避免進入野禽等動物棲息地，不接觸、不食用野生動物。盡量避免直接接觸任何動物，特別是來歷不明動物；不吃未燒熟煮透的動物產品；選擇新鮮、安全的動物食品原料，加工時生、熟分開。