陳(沖)專文全文如下：

馬來西亞總理安華，由博鰲論壇返國後向國會表示，中國認同他所提AMF(亞洲貨幣基金)的想法，擺明是在向美國主導的IMF(國際貨幣基金)叫陣。不過前者還是紙上談兵，最多也只是構想，後者明年則將屆滿70歲，老成持重，運作嫻熟。安華是嗅到去美元的趨勢，藉機成立亞元貨幣集團(Currency bloc)？還是順勢「去美國化」淡化IMF的影響？

安華表示，他只是重提早年擔任馬國財長時的想法。其實在1997年亞洲金融危機時，鑒於國際貨幣基金對亞洲受災國，所提條件不合國情，引發各地抗議，當時日本即曾提出在地化AMF的倡議，有千億美元的規模，但因可以想見的國際政治原因：日本財政次官有日圓先生之稱的(木神)原英資，事後透露美國及IMF施壓的細節，無疾而終。

提到金融危機，1993年世界銀行(World Bank)有鑑於亞洲國家迅速崛起，曾出版一本厚達700頁的巨著The East Asian Miracle，破天荒點名非會員國的台灣以及其他7國，分析這8個經濟體的經濟成就，當然也順便吹噓世銀的功績。沒想到4年後亞洲金融危機爆發，8國中至少6國受災，貨幣劇貶，資金外流，經濟衰退，形同打臉世界銀行，1997年底世銀只好又出一本迷你書(不到40頁)，自圓其說，將責任歸咎於亞洲金融體系的脆弱，新書在原書名前加了5個字，成為「Are financial sector weaknesses undermining the East Asian miracle？」自我解嘲一番，也可看出當年金融亡國的險惡。

台灣過去30年歷經三次金融危機，即1995本土金融風暴、1997亞洲金融危機、以及2008世界金融海嘯，我適巧均躬逢其盛(分別擔任金融局長、金會主委)，僥倖尚能過關。每次與國內外逆流搏鬥時，看到鄰國倒下，常暗自禱告，為什麼？因為其他國家最終可以尋求IMF奧援，作為最後手段，例如韓國在1997年儘管舉國對IMF苛刻條件感覺屈辱(基於憤慨國民甚至捐出220噸黃金)，但畢竟手中握有IMF的583億美元金援，處理上比較有恃無恐。而台灣孤軍無援，甚至在1997年日本等亞洲國家私下討論AMF的可能性時，還把台灣蒙在鼓裡(不過還好，美國也是事後才知悉)，有人心中不免納悶，為何我們不是IMF會員？

其實中華民國是IMF的創始會員國(1944)，分攤資本5.5億美元(第4大出資，當年也是天文數字)，直至1980年退出，已43年未曾參與IMF的運作，現任政府官員對與國際組織的互動，已不熟悉，去年IMF基於疫情及經濟情勢的考慮，決定增發6500億美元的特別提款權(SDR)分配予會員國，SDR素有紙黃金之稱，可用於緊急流動性的需要，是一注活水。當時國內忌諱提及此事，本人曾寫一文「獨立不應孤立，談台灣對6500億的冷漠」，不知層峰可能了然？

馬來西亞提出AMF的構想，或許早熟，也或許有點天真，但畢竟看到地緣政治的變化，地緣經濟的分合，也表示亞州國家長期對IMF以及美元主導的一種反彈。不論如何，在動盪時期尤其是現階段，IMF畢竟仍是安定力量，明年IMF逢70大壽，政府是否考慮組個祝壽團，加強關係？也讓國際貿人才有個練兵機會。想到風雨欲來的世界金融局勢，金融巨鱷的虎視眈眈，不禁為台灣捏把冷汗。