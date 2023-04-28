韓國產業通商資源部今天表示，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和韓國產業通商資源部長李昌洋同意在美國新的半導體補貼政策下，將晶片製造商投資「不確定性降至最低」。

路透社報導，韓國總統尹錫悅曾表示，三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）這兩家世界第一和第二大記憶體晶片製造商，對美國「晶片法案」（CHIPS Act）的補貼標準感到憂慮。

韓國產業通商資源部在聲明中表示，李昌洋要求雷蒙多協助解決晶片製造商對補貼條件的不確定，例如提供「過多」公司資訊，以及與美國政府分享超額利潤。

雷蒙多與李昌洋在聯合聲明中同意「繼續討論晶片法案的條件和機會」，以「最大限度地減少企業投資和業務負擔的不確定性」。

三星正在德州興建晶片工廠，耗資可能超過250億美元，同時正審閱補貼標準；SK海力士的母公司SK集團也計劃在美國晶片業投資150億美元，包括一家先進晶片封裝工廠，並表達申請補助的意願。

美國商務部上月表示，將保護機密商業資訊，並預期只有在計畫大幅超過預估現金流時，才會觸發超額分潤的條件。

韓國企業為將必要晶片設備送到設在中國的工廠，獲得美方為期1年的出口管制豁免。韓國產業通商資源部表示，李昌洋告訴雷蒙多，韓國企業「高度關切」這項豁免措施將於10月到期。在中國無錫和大連設有晶片工廠的SK海力士表示，希望美方延長豁免期限。

雷蒙多和李昌洋在聯合聲明中同意在晶片出口管制上合作，以「保護國家安全，同時最大限度地減少對全球半導體供應鏈的干擾」，並「維持半導體產業前景」。