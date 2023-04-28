淡北道路被稱為新北市淡水地區救命道路，但今年初首度招標卻流標作收，整體預算追加至66億元，新北市議員陳偉杰今早在新北市議會質詢，提及淡北道路究竟何時可以動工。新北市長侯友宜表示，雖然中央給的補助很有限，但是新北市的各位同仁還是很努力，將繼續加油；工務局長祝惠美說，希望在今年下半年能夠開工。

祝惠美表示，目前計畫再追加20億預算讓淡北道路重新上網招標，本次預計將工程預算追加至66億元，並增加6個月工期，預計6月25日開標，相信這次會有廠商進來，期待今年下半年能夠開工。

另外，地方擔憂淡北道路施工期會陷入交通黑暗期，且台二線長期壅塞，陳偉杰也說，希望捷運能夠增加班次或縮短班期間隔，解決施工帶來的交通問題。

對此，祝惠美回應，市府已經和捷運公司開過會，捷運公司明確答覆，只要在有必要，相關的列車調度都會配合乘客的搭載情況調整，會後達成的共識是通勤上班時段、年節假期或假日好天氣的時候都會採取機動、彈性的方式調整。

此外，陳偉杰也提及淡水區淡海路280巷的「垃圾山」狀況，他說，國產署說不確定是否有黃金在垃圾內，因此無法清理，但垃圾就擺在這邊，雖然市府已限期國產署1個月內改善，但仍希望說明進度。

環保局長程大維表示，財政部國產署是土地管理單位，目前易臭的廚餘桶已在10日清除，國產署目前正委外清除，也要求民眾在1個月內清除有價物質，預計下周可清除完畢，國產署也答應清除後，將施作圍籬設施，市府也會持續追蹤，避免類似狀況再發生。