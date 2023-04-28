香港信報報導，深證成指開高走高，最多上漲95點，漲幅為0.86％，高見11,312點，半日收報11,307點，上漲90點，漲幅為0.81％，成交額為3,788.19億元。

滬深300指數半日收報4,017點，上漲29點，漲幅為0.74％。創業板指數半日收報2,319點，上漲12點，漲幅為0.53％。

各類股普遍走俏，傳媒娛樂股漲逾5％。金融、酒店旅遊、石油、煤炭、房地產、化工股漲逾1％。水泥、鋼鐵、基本金屬、電力股持穩。

上證指數收漲7點 連三漲
《傳產》中捷綠線通車兩週年 這站房價狂漲近5成
國安基金退場 台股長線漲幅可期
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