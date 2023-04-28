香港信報報導，深證成指開高走高，最多上漲95點，漲幅為0.86％，高見11,312點，半日收報11,307點，上漲90點，漲幅為0.81％，成交額為3,788.19億元。
滬深300指數半日收報4,017點，上漲29點，漲幅為0.74％。創業板指數半日收報2,319點，上漲12點，漲幅為0.53％。
各類股普遍走俏，傳媒娛樂股漲逾5％。金融、酒店旅遊、石油、煤炭、房地產、化工股漲逾1％。水泥、鋼鐵、基本金屬、電力股持穩。
滬深兩市28日半日雙雙收漲，上證指數重新站上3,300點整數大關。上證指數半日最多下跌2點，跌幅為0.08％，低見3,283點後有買盤湧現，大盤止跌反彈，最多上漲27點，漲幅為0.84％，高見3,313點，半日收報3,307點，上漲21點，漲幅為0.67％，成交額人民幣（下同）3,177.73億元。
香港信報報導，深證成指開高走高，最多上漲95點，漲幅為0.86％，高見11,312點，半日收報11,307點，上漲90點，漲幅為0.81％，成交額為3,788.19億元。
滬深300指數半日收報4,017點，上漲29點，漲幅為0.74％。創業板指數半日收報2,319點，上漲12點，漲幅為0.53％。
各類股普遍走俏，傳媒娛樂股漲逾5％。金融、酒店旅遊、石油、煤炭、房地產、化工股漲逾1％。水泥、鋼鐵、基本金屬、電力股持穩。
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