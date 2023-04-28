滬深兩市28日半日雙雙收漲，上證指數重新站上3,300點整數大關。上證指數半日最多下跌2點，跌幅為0.08％，低見3,283點後有買盤湧現，大盤止跌反彈，最多上漲27點，漲幅為0.84％，高見3,313點，半日收報3,307點，上漲21點，漲幅為0.67％，成交額人民幣（下同）3,177.73億元。