國道1號北上86.5K在28日中午發生一起意外事故，一名男子駕車南下，行駛至86.5K處，不明原因將車輛停放在內側快車道後，步行穿越分隔島，走到北上車道，遭到往來車輛撞擊，消防局人員抵達後男子已無呼吸心跳，送往東元醫院急救中。

29歲呂姓男子駕車行駛國道1號南下，不明原因將車輛停放在86.5K處，並穿越分隔島走到對向車道，遭到往來車輛撞擊。新竹縣消防局獲報後，出勤竹北92及光明92共2車4人前往，12時28分患者由光明92送往東元醫院急救。事發原因仍待國道警方調查中。