一名人夫興奮分享自己的第6輛「愛車」，稱自己努力工作了許多年，最近老婆終於同意要買新車給他，引起千人按讚朝聖，沒想到原PO口中的「愛車」竟然是「平板手推車」和「油壓拖板車」，不少網友留言笑說，恭喜老爺，實現車車自由！

一名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，努力打拚多年，老婆終於同意買一輛「新車」給他了，人生第6輛車子到手，這次是討喜的紅色，並附上自己6輛「愛車」的照片，引起網友熱烈討論。

從照片中可見，原PO買的竟然是「平板手推車」和「油壓拖板車」。而男網友也興奮地說，前面的5款車都是舊款的，有4個輪子，但是新款的只有3個輪子，而且顏色也跟過去的黑色、銀色和藍色等基本色不同，變成了熱情的紅色。

貼文吸引上千人狂讚，不少網友留言恭喜原PO，「約幾個好友，一起來滑這台大型的滑板車」、「很好啊！生意越做越大」、「實現車車自由」、「應該要買電動的，會更好用」、「恭喜老爺，賀喜老爺」。