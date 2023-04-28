民進黨高雄左楠區立委劉世芳先前宣布不角逐連任，目前接棒人選未定，與綠營友好的無黨籍高市議員黃捷被點名是可能人選。對此，民進黨派系隸屬新潮流的高市議員傳出雜音，認為應要先尊重該選區本黨同志的意願，再考慮推派「非民進黨籍」、「非該選區」人選代表競選。

高市議員邱俊憲認為，若要提出「非民進黨籍」、「非該選區」人選代表黨競選，應要先尊重該選區民進黨同志的意願，並進行廣泛徵詢。建議黨中央應該考量在地性及黨籍問題，讓參選左楠立委的人選能夠順利產出，並且快速整合地方不同支持的力量，繼續由民進黨人選服務左楠民眾。

邱俊憲表示，外界傳聞的人選都是一時之選，針對「非該選區」或「非民進黨黨籍」議員的假設性提名問題，對民進黨其他優秀在地選區的從政同志及非民進黨籍人士的尊重稍嫌不足，對於在地用心經營選區的公職人員也是困擾。若確定要考量跨選區的人選，個人建請中央黨部也應將高雄有意願參選立委的黨內同志納入考量與徵詢之列。

簡煥宗表示，他的想法跟邱俊憲差不多，有人提出高市議員李柏毅、黃捷參選左楠立委的想法，但為何把同為在地議員的李雅慧放在旁邊，黃捷又不是住左楠，後續的相關問題還是要等黨中央決議後再說。

民進黨高市黨部主委許智善表示，左楠區立委提名人選必須經由等中央選對會確認，且要提交至中執會做最終確認，目前該選區尚未決定是要採徵召或重新啟動初選，遊戲規則仍未確定，也沒有特定人選。