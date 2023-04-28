金鐘獎主持人薛紀綱（小兵）今(28日)稍早發聲明承認對不起太太王湘涵和家人、事業上的恩人，盼求外界給予空間處理家事和情緒。而薛紀綱和王湘涵結婚9年，3年前兩人一同上節目，王湘涵就抱怨老公過年前耍廢不想做家事，最後還索性一個人跑去台東餵羊。

薛紀綱和王湘涵3年前上《媽媽好神》談家務事分配，王湘涵透露該年春節前本來說好要大掃除，薛紀綱卻獨自一人落跑，溜到台東去幫朋友餵羊；薛紀綱本來還邀太太一起去，稱回來後再一起整理，王湘涵直言：「我就覺得他這話完全不可信」，兩人隨即冷戰，王湘涵還對其他家人喊話：「這個家是大家的責任，大家都要一起整理」。

老公耍廢不做家事？專家解析：常見有3類型！【媽媽好神】

王湘涵表示更氣的是，原本以為丈夫從台東回來，看到家裡變得整整齊齊應該會覺得愧疚，再也不敢弄亂，未料薛紀綱進門後就一路亂脫衣服、褲子、襪子，讓王湘涵氣炸很想質問老公為何不一輩子待在台東餵羊就好？薛紀綱此時秒回：「如果真的可以一輩子待在台東餵羊，我真的其實還滿想的」。

薛紀綱覺得妻子講得太偏頗，便在節目上澄清自己也是有做買菜、煮飯、洗碗、清理流理台、請掃地機器人吸地等家務事，更說家事一星期不做不會死，但一星期不餵羊牠們會死，王湘涵則反駁那些家務事是「有做過就算嗎？」嘲諷薛紀綱久久做一次也拿來炫耀，他則妙回哈雷彗星76年來一次，「中間75年沒來你不能說它不在嘛」，讓一旁的鍾欣凌忍不住出聲提醒：「上節目是一時的，做夫妻是一輩子的，講話要三思」。