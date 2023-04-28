路透社報導，烏克蘭中部城市第聶伯羅市（Dnipro）市長費拉托夫（Borys Filatov）在Telegram表示：「1名年輕女性和1名3歲幼童喪生。」他未提供進一步細節。

上傳至社群媒體的照片顯示，中部城鎮烏曼（Uman）1棟公寓建築起火燃燒。

根據烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）與社群媒體上的報導，烏克蘭首都基輔也被爆炸震撼，空襲警報響起，全國各地都傳出爆炸事件。

目前沒有基輔有哪些設施遇襲的相關細節，也尚未有毀損和傷亡消息傳出。基輔的軍事機構指出，防空部隊正保持運作。

烏克蘭國際傳真社指出，烏克蘭中部的第聶伯羅、克列緬丘格（Kremenchuk）和波塔瓦（Poltava），以及南部的尼古拉耶夫（Mykolaiv）等城市在午夜過後也傳出爆炸。

這次攻擊前1天，克里姆林宮才表示歡迎任何能讓俄烏衝突接近結束之舉，指的是中國國家主席習近平和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）26日的通話。

這是俄羅斯去年全面入侵烏克蘭迄今，中、烏兩國領袖首度談話。

不過克里姆林宮指出，仍需達成在烏克蘭的「特殊軍事行動」（special military operation）目標。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年2月24日揮軍入侵烏克蘭，稱此舉是為了保衛俄羅斯。

烏軍預料近期將以獲自西方盟友的戰車等新軍事設備發動攻擊。