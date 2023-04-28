核二廠2號機除役，大潭電廠8號機遲未上線，缺電危機迫在眉睫，總統蔡英文卻在昨日對外強調，政府做了很多努力來維持供電穩定。清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸反問，台灣目前並無大型儲能場可供儲存再生能源多餘電力，並於尖峰時段供電，「請總統面對現實，不要以片面資訊粉飾太平！」

蔡英文昨日稱，政府從去年開始就做了很多努力，包括讓機組提早歲修，提早發電，也新增更大容量機組，在夏季用電尖峰前上線。同時，政府也積極推動再生能源發展，並且透過儲能系統，讓尖峰時段的供電更充裕，並持續加強電網的安全穩定，維持整體發電系統的穩定運作。

「請總統即時更新手邊資料，別把規畫當現實！」葉宗洸表示，機組提前歲修，確實可以提早發電，但歲修總時程不變的話，代表機組歲修排程必須全數向前挪。

葉宗洸說，過往歲修排程大都從10月開始，因為此時天氣開始變涼，用電需求隨之降低；現今氣候異常，9月甚至10月氣溫都持續維持在偏高狀態，用電量不減，台電要如何提前停機歲修？真要提早發電，逼不得已的作法就是縮短歲修時程，但此舉如同殺雞取卵，不經仔細歲修的機組提前上線，容易浮現各種問題，導致跳機可能性升高。

葉宗洸提到，配合核電機組除役，新增更大容量的機組當然是好事，「但請總統面對現實，不要以片面資訊粉飾太平！」事實是大潭8號機的天然氣需求，或許可由停轉7號機的用氣補上，但它的裝置容量仍不足以彌補去年底至今年3月期間大潭7號機、大林5號機、核二2號機停轉後留下的缺口。

葉宗洸說，原訂今夏商轉的大潭9號機勢必延宕至明年，而完工後的大量天然氣需求，最快也要等到2025年三接完工後才可能取得。換言之，這個機組就算明年完工，也將無氣可發電。等到明年核三1號機除役，供電狀況就會更加惡化，「請總統務必花時間瞭解全貌，不要選擇性『記得』片面訊息！」

葉宗洸指出，台灣目前並無大型儲能場可供儲存再生能源多餘電力，並於尖峰時段供電，「總統的話是不是說得有點早？」假設總統所言其實是指抽蓄水力，提醒總統這不是什麼新的儲能設施，早已使用非常多年，面對新增的供電缺口，並無法讓供電更充裕。

至於加強電網韌性，葉宗洸認為，有其必要性，但我國現在的困境是總體供電量不足，電網穩定度提高，源頭的電力供應不足，問題依舊沒解決。

葉宗洸強調，懇請總統花點時間與精力瞭解全國的供電現況，並請政府團隊盡快解決前述的所有電力供給問題，這才是百姓之福，也才是台商之福。