嘉義大學校長林翰謙簡報嘉大爭取成立醫學院。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠表示成立醫學院是國家及地方醫療發展的需求。（廖素慧攝）

衛福部中藥司長黃怡超致詞。（廖素慧攝）

嘉義大學醫學院籌備處暨中醫藥產業創新發展中心今天揭牌。（廖素慧攝）

嘉義大學「醫學院籌備處暨中醫藥產業創新發展中心」在蘭潭校區成立，今天由嘉義市長黃敏惠、衛福部中藥司長黃怡超、嘉大校長林翰謙、立委王美惠、中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆、嘉基醫院院長姚維仁等人揭牌，中醫藥產學研各界菁英齊聚。

黃敏惠表示，嘉義市醫療機構服務雲嘉南地區民眾，在嘉義市成立醫學院是國家及地方的需求，嘉義大學具備優良條件，產學資源豐厚，嘉義人要凝聚力量，積極促成醫學院設立。

林翰謙表示，嘉大有百年基礎、豐沛醫療教研量能及優越地理位置，可與鄰近醫院互惠共生，推動社區醫療服務，彰投雲嘉缺乏醫學院，醫學教育需要平衡發展，嘉大有11萬餘位校友，以及在地民眾都熱切期待有醫學院，串聯縣市醫療機構、產官學研資源，打造大嘉義地區成為智慧科技醫療聚落。

黃怡超表示，很多藥草植物具有療效，清冠一號在新冠疫情的治療上就獲得驗證，而清冠一號很重要成分是魚腥草，嘉大在農業生物科技的學研很有亮點，中醫藥產業創新發展中心成立能促進中醫藥相關產業加值。

醫學院籌備處暨中醫藥產業創新發展中心主任陳瑞祥副校長指出，嘉大有臨床前動物實驗與驗證場域、中草藥育種與種植人才培育教研單位、智慧農業學生實習農場，未來中心將提升中醫藥研究能量、推廣中藥溯源管理、確效及安全、中藥業界品質管理，強化藥政管理需求。