另類違停懲罰！彰化一輛保時捷GT4昨（27）違停在路口，疑似因擋住一名賣水果的攤商老伯，老伯竟直接把水果塞在保時捷4個輪胎前，還嗆車主壓壞水果就要付錢，車主無奈報警並PO出影片抱怨，網友不領情說「這停法也太誇張了，轉角又加上斑馬線」、「直接拿影片檢舉」。

據記者爆料網指出，彰化二林建國路、自治街口昨（27日）下午出現一輛新車要價超過720萬的保時捷GT4違停在路口，車主事後到場卻無法移動愛車，原來超跑因違停擋住一名賣水果阿伯的攤位，阿伯竟拿水果、蔬菜放在保時捷四個車輛前，還說如果壓壞他水果就要付錢，車主最後只好報警。

該車主事後將影片上傳到抖音還留言抱怨，不過網友們似乎不買帳，多數人都留言「你可以打電話檢舉自己叫拖吊車來拖」、「這個影片拿來檢舉違停很剛好欸」、「這停法也太誇張了，轉角又加上斑馬線」、「有錢就可以停這樣」；不過也有網友認為「直接壓過去就好了」、「倒退在走就不會壓到了」、「壓過去啊那是在地上的東西並不是在桌上，他沒法證明那是他的」。