於新北市長侯友宜近日拋「杯子與水」的兩岸論述，比喻中華民國與台灣的關係，國民黨主席朱立倫今肯定表示，對台灣民眾而言，中華民國是我們國家，台灣是我們家園，二者不可少一；中華民國是個杯子，讓台灣、家人等所有的水團結、凝聚在一起。

朱立倫指出，國民黨創建中華民國，永遠捍衛中華民國，任何要傷害中華民國，一定會堅定對抗、反對到底，大家也一定會相信國民黨，因為對民眾來說，只有國民黨有決心與能力，在處理兩岸關係上，堅定立場不會改變。

朱立倫指出，國民黨是有經驗、有理想與目標的政黨，捍衛中華民國，守護民主自由，以及讓兩岸和平穩定的決心，不會改變，國民黨的總統候選人將來也會秉持這樣的原則，捍衛民主、兩岸和平，讓大家過好日子，一定全力以赴。

朱立倫強調，各種說法都是要展現中華民國對所有民眾來說，中華民國就是我們的國家，中華民國是我們的國，台灣是我們的家園，兩者都不可以缺一，中華民國是一個杯子，讓我們所有的水、台灣所有的家人團結凝聚在一起。

對於侯友宜參選2024總統態勢日益明朗，傳出民進黨醞釀罷免市長職務，朱立倫直言，民進黨什麼樣的奧步他都可以想得出來，等一下又要動用所有司法手段、媒體攻擊及任何奧步贏得選舉，他奉勸民進黨想一想，如果有信心與決心，應該展現過去8年到底是不是一個好的治理政黨，讓大家日子過得好不好。

朱立倫感嘆，所有家庭主婦是否覺得物價通膨、能不能買到雞蛋，大家的日子過得好不好，年輕人是否買得起房子，就業狀況有沒有更好，或勞工權益有沒有改善，能不能領到勞保給付，這些問題都應該由執政黨來回答，而不是只會恐嚇、修理在野黨，用司法手段、媒體霸凌或奧步來影響選舉。