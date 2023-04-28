陳珮騏和王振復上演吻戲。（三立提供）

陳珮騏拍攝8點檔親熱戲經驗豐富，在上一檔台8《天之驕女》中就滾過黃少祺、謝承均、亮哲等男神，被網友虧她「欲求不滿天天都在換男人」。這回在《天道》中和王振復演夫妻，開心表示終於不是跟謝承均湊對，還讚王振復是「新鮮貨」，2人拍親熱床戲，「戰男無數」的陳珮騏笑說：「這場吻戲只是小case。」

王振復首次進棚拍攝就是親熱床戲，他說：「第一天進棚場戲多，一直專注台詞，看一半突然發現『kiss』兩字出現，現場才知道有親熱戲要拍，整個心涼一半。」現場他一直嚼口香糖，就被大家虧是因為緊張。

王振復表示他有個習慣，不論是情感戲、親熱戲、打戲、大喜或大悲等劇情拍攝，他一定要一次完成，絕對不允許自己NG，「不要影響別人情緒也不影響到自己。」

在拍吻戲過程，本來設計是要輕吻一下，抬頭看看陳珮騏後再浪漫的親二回，沒想到親兩次還不夠，陳珮騏趁勝追擊又親下去，讓他笑說：「陳老師拍吻戲很有經驗！」陳珮騏親自教戰，要王振復拍床戲不要擔心，「你該摸哪就摸，我還好奇你怎麼停了，我就只好主動親下去。」