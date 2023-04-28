金管處昨日於金獅影城包場舉辦《守護黑面琵鷺》紀錄片放映活動，喚醒民眾的生態保育意識。(圖／金管處提供)

《守護黑面琵鷺》生態紀錄片導演梁皆得親臨現場，為海報簽名贈與民眾留念。(圖／金管處提供)

為推廣黑面琵鷺之保育，金門國家公園管理處昨(27)日於金獅影城包場舉辦《守護黑面琵鷺》生態紀錄片放映活動，邀請鄰近慈湖及陵水湖黑面琵鷺重要棲地之古寧頭社區發展協會、上庫社區發展協會、古寧國小、上岐國小、金門縣生態保育相關機關團體共襄盛舉，導演梁皆得更親臨現場與大家對談，希望藉由彼此的交流，能讓大家共同關心黑面琵鷺的保育及面臨的威脅。

金管處指出，《守護黑面琵鷺》為台灣影史上首部於院線上映的黑面琵鷺生態紀錄片，是資深生態攝影大師梁皆得花了30年、遍歷日本、南韓、越南、香港、澳門、中國大陸等處實地拍攝。從人跡罕至的祕境，再到緊繃的南北韓交界停戰區，一窺黑面琵鷺繁殖地的神祕樣貌，更探討這群嬌客們面對棲地逐漸喪失的艱困處境。

金管處也表示，金門地區亦有黑面琵鷺的蹤跡，主要棲息地為慈湖及陵水湖等地。根據2023年黑面琵鷺全球同步普查統計，全球數量族群數量有6603隻，台灣紀錄到4228隻，其中金門黑面琵鷺從2022年的29隻攀升至46隻，顯示金門生態環境良好，希望透過大家的持續努力，共同維護這些寶貴的水鳥棲息環境，讓更多黑面琵鷺選擇到金門度冬。