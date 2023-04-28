五一勞動節即將來臨，勞工權益受到關注，今民進黨立委范雲舉辦「只能燃燒自己、照亮別人？五一勞動節，看見助人工作者的勞動困境」記者會，邀請撐起社會安全網、關照國人身心健康的「助人工作者」團體，包含社工師、諮商心理師、護理師、非營利組織等第一線工作者現身說法，點出他們所共同面對的三大困境。

范雲指出，蔡政府過去7年在提升我國整體勞動環境上，有重要階段性成果，包含基本工資連七漲、完成《勞工職業災害保險及保護法》、《勞動事件法》等重大勞權法案立法，將住院醫師正式納入《勞基法》適用範圍，並將派遣勞工相關權益保障納入《勞基法》等。

然而，范雲也強調，勞動權益的保障與勞動條件的提升，不能就此停下腳步，包含《最低工資法》、《勞動教育法》的立法，青年低薪高工時困境的改善，外送員等非典型勞動者的權益保障，補上雇主性騷擾法律漏洞等，民間仍有深切的期待，她也會持續監督與推動。

除此之外，范雲認為，總是在犧牲奉獻、讓社會更好的助人工作者，更是需要政府來呵護的一群人；完善對助人工作者的勞動權益保障、讓助人工作者不致於永遠都在「燃燒自己、照亮別人」，是政府不可逃避的責任。

她指出，助人工作者遇到的第一個困境是：低薪高工時，沒有加班費，以社工界為例，縱使有明確薪資制度，社工被要求回捐薪資的情形仍屢見不鮮；而在不同行業的助人工作者間，拿不到加班費更是常態。

而包含聯合國婦女署（UN Women）跟世界衛生組織（WHO），都要求國家必須注意到「薪資性別化」、也就是女性從業者較多的行業別整體薪資較低的狀況，並且要求國家提出具體政策加以改善。而助人工作場域，正是薪資性別化的最明顯體現。

以多數助人工作者所在的醫療保健及社會工作服務業來說，依行政院主計總處調查，女性從業者是男性的4倍，然而計算後的時薪，女性卻比同業男性低了43％、是差距最大的行業別。范雲特別提醒，助人工作者的低薪困境，薪資性別化是重要成因之一，政府在制定政策時，也應看到低薪背後的性別因素。

助人工作者遇到的第二個困境，每年重簽約，年資沒保障；高雄社工工會舉例，有機構以一年一約、不再續約的方式，規避給付資遣費的義務；諮商心理師公會全聯會也特別反應，學生輔導諮商中心心理師普遍存有年資無法銜接併計的問題，不僅影響他們的晉薪與勞退，也使他們面臨工作的不穩定。

助人工作者的第三個勞權困境，人力缺口大，流動率高漲；國際勞工組織第149號公約特別指出，政府應採取合理措施，使護理師樂意長留在護理專業中；但依瑞士洛桑管理學院發布「世界競爭力年報」中的數據顯示，2018年台灣護理人員薪資在全球排名第31名、與排名第一的冰島更有超過4倍的差距；低薪也造成執業率低落，全台擁有護理師證照31萬人、執業登記人數只有18萬人，執業率不到六成，人力短缺更使惡劣的職場環境雪上加霜。

而社工亦面臨相同問題，台北市社工師公會調查曾發現有5成社工年資在5年以下；而衛福部統計之社安網社工流動率，最嚴重的嘉義市竟將近五成，也證實許多社工不願意留在這個行業。

正是因為助人工作者長期存在低薪高工時、勞動權益未被完整保障的問題，也使這些助人工作者的行業留不住人才，流動率高、人力不足、工作負擔節節高升，形成惡性循環。

范雲指出，世界衛生組織曾特別強調，政府應對醫護人員提供持續的支持，包括優先投入資源在人力的招聘與留用。我國衛福部社工司曾比較歐美日等國的社工制度，提出約聘僱社工員納編、民間委辦案社工薪資應比照公部門等相關建議；而為了減輕助人工作者的工作負擔、使他們免於過勞，范雲以美國或澳洲為例，兩國都有為護理人員訂定合理且細緻的護病比。

范雲也提出三大解方，期望政府針對公部門所聘用、或是承接政府委託方案的助人工作者，全面盤點、提出勞動權益改善方案。