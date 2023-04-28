中職統一獅啦啦隊「Uni-Girls」的成員瑟七（林瑟七），外貌甜美，身材火辣，IG累積6萬粉絲關注，還曾登上PTT表特版。近日她因一支應援影片震驚網友，只見她的球衣滑落，露出黑色小可愛，D級凶器狂晃90秒，讓網友驚呼：「南部的誠意！」

YouTuber「我是球迷阿輝」的拍片主題為中職啦啦隊，介紹各個啦啦隊的應援舞曲及舞蹈，日前在IG上傳瑟七的應援影片，只見她上半身穿著球衣，內搭黑色小可愛，下半身是黑色熱褲，跳著統一獅嗆司曲《登峰造極》。隨著瑟七越跳越賣力，快速擺動身軀、揮舞手臂，使球衣逐漸滑落，胸前D罩杯隨之外洩，跟著節奏狂抖90秒，讓網友看得鼻血直流。

該影片釋出，吸引大批網友朝聖，紛紛留言：「瑟七就是威」、「南部的誠意啊⋯」、「我喵真的越來越會，登峰造極真香」、「你會讓她紅的...」、「真的是『晃』」、「長輩感覺很暈」、「支持統一獅的原因」、「太瑟了」。