中保科技集團旗下的中保物流創新多角化經營，2021年就通過衛福部評鑑取得藥品GMP、GDP認證及醫療器材GMP認證，並在桃園平鎮物流園區打造2,600坪醫藥倉儲空間，建置24小時溫控、品質管理系統。

中保物流董事長郭家名表示，中保物流保稅倉在110年5月就改造為太陽能屋頂廠房，並掛表併聯試運轉，自2021年開始，近三年來總碳量已經達857292公斤，相當於81萬棵樹一年的減碳量！

中保物流近年來創新的減碳雲端大車隊也整合多方面的創新技術，嶄新系統已取得台灣專利認證，不僅能提升車隊運行效率與準確性，更有效減少碳排，為車隊管理提供了貼近永續目標的示範，中保物流董事長郭家名表示，透過車隊大聯盟可調派車輛總數已逼近300台，可配合建材供料商需求，過往流程中會在各個通行關卡使用約4張手寫開單。為等候運料規畫，車輛會在途中站點不斷重複怠速、再啟動的狀態，並需等候人員排單、開單，才能得知領料規格、車輛行經路線等資訊。