蘋果預計在秋季發表會上公開iPhone 15系列新機，如今渲染圖也跟著曝光，三眼相機鏡頭沒有先前突兀，原先側邊的靜音鍵也從撥動式的設計改為按鈕式的設計，詳細狀況仍得等到實品出爐後才會分曉。

9TO5Mac報導，原本傳聞指出iPhone 15 Pro的三眼鏡頭，手機背面凸起的厚度可能比iPhone 14 Pro多至少一倍，厚度甚至達3.78mm，相當於兩個10元硬幣疊加的厚度，引起熱烈討論。

不過，最新的渲染圖曝光，iPhone 15 Pro三眼鏡頭的厚度似乎比想像中還薄，整體設計相當自然，並沒有先前爆料圖的突兀。除了鏡頭排列設計更為流暢，渲染圖也曝光側邊的靜音鍵，有可能以按鈕式取代傳統的撥動式設計，且該按鍵可能會附加功能，細節尚未曝光。

果粉需要注意的是，靜音鍵的修改可能僅會出現在iPhone 15 Pro手機上，不會出現在iPhone 15和iPhone 15 Plus機型上，這兩款機型仍會維持現有的設計。