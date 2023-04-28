國民黨苗栗縣山線立委初選提名協調會，28日上午登場，苗栗市長邱鎮軍喊出世代交替。（謝明俊攝）

國民黨苗栗縣山線立委初選提名協調會，28日上午登場，苗栗市長邱鎮軍特地在大門外迎接徐耀昌。（謝明俊攝）

國民黨參選苗栗縣山線立委，出現前縣長徐耀昌及苗栗市長邱鎮軍登記參選，國民黨苗栗縣黨部28日舉行第一階段協調作業，主委邱一峰表示黨部基於公平立場協調兩方參選人相關初選民調作業原則，徐耀昌則積極表態以自己豐富的行政資歷，希望能代表國民黨參選，邱鎮軍則表示，希望能完成世代交替，不論最後由誰代表國民黨出戰，都希望團結一致來下架民進黨。對於初選民調作業，雙方都傾向於以全民調方式進行，比較公平。

國民黨苗栗縣山線立委初選作業，因同時有前縣長徐耀昌及現任苗栗市長邱鎮軍出面登記，縣黨部主委邱一峰表示，依黨中央規定，必須進入初選階段，初選包括第1階段協調，如果協調不出結果，將進入第2階段民調及黨員投票決定由何人出線。至於民調及黨員投票部分，有7、3開，也有8、2開，2個參選人可以各提一家民調公司參與民調作業，如果2家不夠，雙方可以再協調增加民調公司。

邱一峰表示，黨部召開協調會，當然希望在大家以和為貴的情形下，協調出人選，但如果無法完成，才會進入第2階段民調，雙方也可以要求以全民調方式進行，協調就是找出大家最大的共識決。

28日上午的協調會，是由苗栗縣議長李文斌主持，由於李文斌身兼國民黨苗栗縣黨代表聯誼會會長，所以受縣黨部主委邱一峰邀請前來主持協調會，雙方參選人各帶一名秘書與會，再加上黨部主委，協調會一共6人，從上午9時30分正式展開。

邱鎮軍首先抵達縣黨部，刻意在黨部大門口迎接老縣長徐耀昌到來，當徐耀昌一下車，邱鎮軍立即上前向老縣長握手致意，雙方隨後在黨部1樓大廳合照後進入會議室展開協調會。

徐耀昌強調他曾擔任過2屆縣長、4屆立委，對於所有行政作業，中央預算制度、中央行政各單位都非常熟稔，所以他希望明年的1月可以代表國民黨參選立委，他希望以全民調方式進行。

邱鎮軍表示今天尊照機制參加國民黨部初選提名協調會，不論結果如何？希望能完成世代交替，來為鄉親服務，不論最後由誰出線，都希望黨內團結一致，對於初選民調方式，邱鎮軍認為，過去都有採7、3開，就是7成民調，3成黨員投票，他則傾向全民調比較公平。

影片聯結》1、https：／／youtu.be／v6h7Y45EHJ8。2、https：／／youtu.be／U4Siswwk2Tw。3、https：／／youtu.be／O71D4IYpSQY。