民眾黨主席柯文哲結束訪美行程，今晨搭機返抵桃園機場，表示明天會去領表登記總統初選。多次強調整合非綠的國民黨主席朱立倫表示，柯文哲剛回來，一定有些行程規劃，大家相互尊重，適當時候一定都有機會見面談一談；他也強調，團結的目標絕不改變，合作的決心也一定非常堅定。

柯文哲結束訪美行程返抵桃園機場，柯文哲在機場表示，台灣要有一次的團結，要讓台灣成為不再分裂的國家，才是目標，台灣是大家的，不可能把另一個顏色消滅掉，剩下一半可以成就一個完整的國家，他還是主張聯合政府團結台灣。

多次表達要團結整合民眾黨的朱立倫表示，柯文哲訪美20幾天很辛苦，相信有很多感想與收穫，他要恭喜柯文哲，國民黨的堅定想法就是團結目標絕不改變，合作決心堅定，在溝通過程中要相互尊重。

朱立倫強調，對於民眾黨的黨內程序以及柯文哲當前作法都表示尊重，但是團結目標不會改變，也會堅持合作的決心，而柯文哲剛回來，一定有些一定有些行程規畫，大家相互尊重，適當時候一定都有機會見面、談一談。