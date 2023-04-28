「國道10號燕巢交流道改善工程」於2020年底開工興建，歷經2年多時間，今日上午在交通部長王國材、高雄市長陳其邁等人見證下，舉辦隆重的通車儀式。（林雅惠攝）

高雄市長陳其邁表示，國道10號燕巢交流道增設匝道是連結台22跟186甲重要的道路，工程未來會串聯從燕巢到大社觀音山、義大世界以及大樹，對鄉親來講，可說是提供一個非常便捷的道路。（林雅惠攝）

交通部長王國材表示，工程完成後將可以分擔部分仁武交流道的交通量，讓當地交通更加順暢。（林雅惠攝）

「國道10號燕巢交流道改善工程」於2020年底開工興建，歷經2年多時間，今日上午在交通部長王國材、高雄市長陳其邁等人見證下，舉辦隆重的通車儀式。（林雅惠攝）

「國道10號燕巢交流道改善工程」於2020年底開工興建，歷經2年多時間，今日上午在交通部長王國材、高雄市長陳其邁等人見證下，舉辦隆重的通車儀式。（林雅惠攝）

「國道10號燕巢交流道改善工程」於2020年底開工興建，歷經2年多時間，今日上午在交通部長王國材、高雄市長陳其邁及立委邱志偉與地方士紳等人見證下，舉辦隆重的通車儀式，新設匝道於下午3點開放通車，通車後將提升燕巢交流道完整的運轉功能，解決大社、仁武、燕巢及大樹區交通壅塞，提供用路人更便捷的交通服務。

交通部長王國材對施工團隊的辛勞表示嘉勉，並肯定第一線工作人員在工程推動期間遭逢疫情及南部地區缺工嚴重情形下，仍能克服困難的努力，他也感謝高市府及立委在計畫推動過程中的努力與協助，表示工程完成後將可以分擔部分仁武交流道的交通量，讓當地交通更加順暢。

市長陳其邁表示，國道10號燕巢交流道增設匝道是連結台22跟186甲重要的道路，工程總經費是5.4億元，未來會串聯從燕巢到大社觀音山、義大世界以及大樹，對鄉親來講，可說是提供一個非常便捷的道路，未來民眾到觀音山或觀音湖及義大世界等等，甚至連結到義大醫院，還有高科大第一校區等，未來交通也會更加便利。

國道10號燕巢交流道原為半鑽石型交流道，用路人僅能利用台22線鳳東路進出交流道，因車流日益增多，為配合地方推動區域均衡發展，優化交流道運轉功能，高公局啟動燕巢交流道改善工程計畫，於原有交流道增設4條匝道，其中2條大社進出高雄（西向）的匝道，已經提前開放通車讓民眾享受國道建設成果。

今日最後2條（東向）匝道通車後，搭配高雄市政府辦理的高46線(嘉保路)道路拓寬延伸工程，將國道10號燕巢交流道升級為完整之鑽石型交流道，有效提升運轉功能，大社地區用路人以及前往義大世界旅客可藉由嘉保路進出燕巢交流道，節省旅運時間，促進觀光及地方產業發展。

除了增設匝道外，工程還投入了大量人力及經費，在交流道區域內設置機慢車專用道，方便往返大社與燕巢地區的機慢車騎士減少繞行。

此外，為了避免公路興建阻斷當地野生動物往返棲息地的路徑，該工程也設置生態廊道提供不同區域間生態系統聯絡，不僅減少野生動物與車輛衝突的路殺事件，也有助於保護當地的物種與生態，並增加用路人的行車安全性。