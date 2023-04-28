台灣每年新增超過1萬人罹患乳癌，相當於每35分鐘就有一人。根據109年癌症登記統計，國內約有22％乳癌患者屬於「HER2陽性」，即便完成手術等治療，仍有較高的機會復發轉移。而近年針對HER2基因表現較弱的乳癌患者，劃分出「HER2弱陽性」新分類，據估計，約5成患者屬於這一類，可望多一種精準治療選擇。

敏盛綜合醫院副院長江坤俊說明，因為HER2基因過度表現，HER2陽性乳癌患者的癌細胞生長速度快，惡性度高，容易復發轉移；所幸標靶藥物問世，鎖定讓癌細胞迅速分裂生長的HER2受體攻擊，改變了HER2乳癌患者命運。

義大癌治療醫院副院長饒坤銘說明乳癌基因檢測方式，當病理科醫師拿到乳癌患者的組織切片後，會以免疫組織化學染色（IHC）檢視癌細胞膜上的HER2蛋白量，依其表現量從低到高，分為「0、1＋、2＋、3＋」等4種結果。

饒坤銘說明，只有IHC檢驗為3＋，或是檢驗為2＋並經螢光檢驗法檢測為陽性的患者，屬於適用目前抗HER2標靶藥物的「HER2陽性乳癌」；但有一群乳癌HER2表現量不夠高的乳癌患者，因為不適用現行抗HER2標靶藥物，而未被歸類為HER2陽性。

饒坤銘說，HER2弱陽性可說是HER2乳癌的一種新分類，HER2將不再是陽性與非陽性的二分法，未來多了中間地帶。HER2弱陽性乳癌患者雖不適用HER2標靶藥物，但可望適用抗體藥物複合體（ADC）藥物精準治療。據估計，約有5成的乳癌患者屬於HER2弱陽性（HER2-low），可望多一種精準治療選擇。

抗體藥物複合體（ADC）過去主要接續第一線標靶組合治療之後，作為轉移性HER2陽性乳癌第二線治療藥物。 江坤俊說明，有別於傳統合併使用標靶藥物與全身性化療，抗體藥物複合體（ADC）直接結合標靶藥物與化療藥物，利用標靶藥物的專一性，將化療藥物精準送進癌細胞 ，兩者不需要分開施打，藉由標靶藥物直接將化療藥物帶到標的癌細胞，作用更精準、副作用小。