許多人減肥會刻意減少油脂攝取，甚至不吃油，中醫師提醒，適量攝取油脂對身體很重要，雖然不吃油可以幫助減重，卻也會因為身體油脂減少，讓人容易「變老」。

中醫師余雅雯在臉書發文指出，很多人因為醫師呼籲少吃油比較健康，就因此誤解，認為少吃就是不吃；她說，在飲食上很容易因為攝取不到該有的營養，導致皮膚越來越乾燥。

余雅雯分享案例，一名60多歲婦人本來身體就不好，聽醫師的話開始清淡飲食，甚至「完全不吃油」；原本皮膚就乾燥的她因為營養不良導致「更乾」，尤其手腳末端特別嚴重，一陣子過後開始龜裂、發癢，甚至抓到破皮，婦人開始亂擦油及乳液，最後差點引發蜂窩性組織炎。

余雅雯直言，該名婦人飲食中不吃油，造成內分泌失調，後來調整飲食，皮膚狀況才逐漸好轉。她表示，很多人減肥都犯了「不吃油」的大忌，這個方法雖然可以幫助減重、變瘦，卻也會因為身體油脂減少，讓人容易變「老」。

余雅雯指出，脂肪酸作用於於皮膚中的角質層，能減少皮膚表面水分流失，具有保濕作用；若飲食缺乏油脂，皮膚會乾燥、粗糙，甚至會搔癢。