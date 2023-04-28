許多民眾得知膽固醇過高時會急著吃保健食品，但一項最新研究指出，膽固醇Statin可讓低密度膽固醇（俗稱壞的膽固醇）顯著下降，但保健食品無顯著效果，甚至大蒜素反而增加低密度膽固醇。醫師表示，紅麴、魚油等保健食品除了恐無效外，民眾還可能會因吃這些保健食品，延誤服用真可降膽固醇的藥物，害自己暴露於高心血管疾病風險中。

腎臟科醫師張維文在其臉書引述一篇今年1月發表於《美國心臟病學會雜誌》（JACC）的研究。該研究針對研190位過去無心臟病史、低密度膽固醇數值為 70-189 mg/dL、10年內可能罹患心血管疾病的高風險成年族群，讓其分為8組，各組受試者使用Statin、安慰劑、魚油、肉桂、紅麴、薑黃、大蒜、植物固醇。

保健食品對於降低低密度膽固醇的效果。(圖/ 取自《美國心臟病學會雜誌》)

結果發現，與安慰劑相比，Statin 可明顯讓低密度膽固醇下降 35.2%，保健食品與安慰劑相比，則無任何一款可顯著降血脂。張維文表示，對於心血管疾病高風險者，每天服用 Statin 藥物減少低密度膽固醇的效果，顯著優於魚油、肉桂、大蒜、薑黃、植物固醇或紅麴。

值得注意的是，此研究發現，大蒜素不僅無法減少低密度膽固醇，反而還使其增加。張維文在該則貼文下留言補充，2007年的一個隨機臨床試驗指出，服用大蒜成分製劑後，低密度膽固醇無顯著變化，甚至些微上升；2021年的一份統合分析研究也指出，大蒜萃取物對於低密度膽固醇的下降無顯著療效。