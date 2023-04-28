效力費城人1A的旅美好手潘文輝，今（28）交手大都會1A中繼登板，飆出生涯最速100.1英哩（約161公里），追平同樣有著旅美經歷的曹錦輝、羅嘉仁，一同成為投出最快球速的台灣投手。
潘文輝6局上接替席曼奈茲（Estibenzon Jimenez）投球工作，先以飛球、三振率先取得兩人出局，接著面對馬丁尼茲（Yeral Martinez）被打出右外野滾地安打，但該球正是潘文輝平台灣記錄的161公里火球，隨後馬丁尼茲發動盜壘攻上得點圈，潘文輝還是以三振化解危機。
7局潘文輝續投，連續製造3個滾地球出局，完成本場比賽首次三上三下，8局潘文輝再展K功，連飆2次三振，但隨後接連投出觸身球、四壞保送，最後面對先前對他敲安的馬丁尼茲完成復仇，打出中外野飛球出局，9局則交給達拉斯（Jack Dallas）收尾。
此戰是潘文輝本季第3場出賽，吃下3局也是今年最長，被敲出1支安打，四壞、觸身球各1，送出3次三振，出賽3場還沒有丟掉任何分數，自責分率維持完美的0，被打擊率更是只有0.45，潘文輝每場比賽單場至少能送出3次三振，展現驚人的三振能力。
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