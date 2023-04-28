勞動節連假將至，速食業者犒賞上班族辛勞推一系列優惠，包括餐點買一送一、套餐現省至少300元起，讓民眾祭五臟廟的同時也能減損開銷。

21世紀自28日起至5月3日，祭出與青花椒麻風味為主軸的無骨酥炸腿排與在地風味雞汁高麗菜飯組合，配上甜蜜清香的蜂蜜綠茶，歡慶開幕活動餐組買一送一，原價360元的餐點，優惠價格只要180元就能吃到美味的餐點。OPEN POINT會員額外好康，凡至21Plus持OPEN POINT會員單日單筆結帳發票金額滿888元，即可參加「統一企業集團指定通路消費滿888元抽精品包活動」。

肯德基應援勞工朋友們推優惠，原價729元套餐下殺55折，只要399元。（肯德基提供）

肯德基於29日至5月1日期間，推出連續三天限時優惠，只要399元 （原價729元） 即可一起享用酥脆多汁的咔啦脆雞x6＋人氣原味蛋撻x6＋百事可樂（瓶）x1（優惠代碼：40495） ，折扣下殺至55折；此外，為迎接五月另一個重要節日母親節的到來，肯德基再推專屬優惠犒賞媽咪，只要透過網路訂餐於一日前進行預購，滿800元送原味蛋撻禮盒兌換券；滿1600元加碼再送原味蛋撻禮盒。

bb.q CHICKEN「啾哇嘿喲小鬆餅」以韓文我喜歡你命名，外皮酥脆、口感香甜。（bb.q CHICKEN提供）

韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」5月1日起至5月12日平日，只要憑本人「工作證」或「名片」到店單筆消費bb.q「半雞」餐點（含半雞拼盤），口味任選，立即贈送以韓文我喜歡你命名，外皮酥脆，口感香甜的療癒系甜點「啾哇嘿喲小鬆餅」一份。

頂呱呱人氣商品原味炸雞、呱呱包、阿勇雞塊、薯球、地瓜薯條，5款任選3款均一價119元，最高享68折。（頂呱呱提供）

頂呱呱5月1日至5月5日祭出人氣商品優惠，讓消費者隨興搭，原味炸雞、呱呱包、阿勇雞塊、薯球、地瓜薯條，5款任選3款均一價119元，最高享68折優惠。