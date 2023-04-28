我南美洲唯一友邦巴拉圭即將在30日舉行總統大選，反對黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）過去曾說，若勝選將與中國大陸建交，他近日接受《金融時報》專訪，再次強調重視國家利益，台灣若是不想看到巴拉圭轉向中國，必須「彌補他們的損失」。

《金融時報》昨（27）日刊出艾里格里的訪問，提到與台灣的邦交關係，他指出巴拉圭因此承受了極大的損失，失去許多機會，但「我們沒看到台灣做出相等的犧牲」。他說，和中國大陸建交並非必要，只是「我們不能忽視國家的利益」，「台灣給予的承諾太少，而能做的還很多。」

巴拉圭和台灣於1957年建交，是目前僅存的南美洲友邦國家，擁有大約700萬人口，大豆出口占比為全球排名第四，牛肉出口額排名第八。長期以來，巴拉圭國內的農業團體認為應該效法鄰國巴西和阿根廷，與中國大陸建交，以爭取更大的市場發展機會。

不過訪談中艾里格里也說，一切尚未成定局，如果他當選總統，仍有可能與台灣建立新的雙邊關係。巴拉圭現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）堅定支持台巴邦誼，但他在去年接受《金融時報》訪問時，也曾說台灣應投資10億美元（約新台幣318億元），幫助他抵抗在外交上承認中國的壓力。