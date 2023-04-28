黃姵嘉劇中飾演現代舞者。（客家電視台提供）

謝章穎闖入人類公寓觀察人性。（客家電視台提供）

金鐘視后黃姵嘉第3度參演客家電視台戲劇電視電影《綠金龜的模仿犯》，飾演現代舞者的角色，但對從小練舞的她仍是個挑戰，「我一路從幼稚園舞蹈班讀到大學舞蹈系，但從畢業後幾乎10幾年沒跳舞了，這部戲幾乎有三分之二的戲份都有舞蹈動作，只好在開拍前請學妹幫我上課，重新學習現代舞者的姿態，以及劇中那種揣摩綠金龜爬行感覺的舞蹈。」結果隔天起床足底筋膜炎發作，從腳底一路麻到大腿。

曾獲金馬提名的謝章穎扮演綠金龜，他分享定裝時閃耀昆蟲特殊光澤的衣服，還有特殊化妝跟特製的瞳孔放大片，「我以為是像蜘蛛人那樣的超級英雄，沒想到是另一種風格的寓言故事，不過導演有幫我安排一段飛簷走壁的戲份，讓我滿足一下當超級英雄的戲癮。」

他為了揣摩劇中綠金龜既接近又疏離的感覺，會在捷運裡或是路上用綠金龜的姿態蹲在一旁，想像自己是隻綠金龜觀察人類，甚至在片場還會學黃金獵犬狗叫，讓自己可以放開放鬆，抽離人類的狀態。

以短片《釣客》榮獲2020 MOD金片子大賽四項大獎的新銳導演鍾侑霖說：「接到高翊峰老師作品改編跟影視化的工作其實壓力滿大的，因為老師的小說總是帶著許多超現實的感覺，不過老師只跟我溝通了小說的核心概念後，其餘都讓我放手進行，我前前後後共改了11個版本，最後才用異色喜劇的方式呈現，也很感謝老師的信賴。」

鍾侑霖認為拍片最困難的地方就是要找到綠金龜本尊，還重金懸賞，「好不容易找到10隻綠金龜，在拍攝期間要細心照料跟控制溫度，不然綠金龜會罷工！」

由客家電視台出品的電視電影《綠金龜的模仿犯》改編自高翊峰的同名短篇小說，集結金鐘影后黃姵嘉、謝章穎、楊宗樺演出，劇情講述因緣際會闖入公寓的綠金龜，幻化成人形，窺探公寓居民，透過模仿觀察，摸索人性執著與無奈的一面，是風格強烈的異色喜劇。

4月29日晚間9點在客家電視台頻道首播，客家電視台網站同步直播。