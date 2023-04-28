香港明報報導，恒生指數成分股中，65檔漲，8檔下跌，3檔持平。海爾智家漲4.84％，半日收報24.9港幣，是漲幅最大的成分股。信義玻璃跌3.41％，半日收報14.18港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股25檔漲，3檔下跌，2檔持平。漲幅最大的是比亞迪電子，半日收報24港幣，漲6.67％。跌幅最大的是華虹半導體，半日收報32.15港幣，跌0.77％。