香港明報報導，恒生指數成分股中，65檔漲，8檔下跌，3檔持平。海爾智家漲4.84％，半日收報24.9港幣，是漲幅最大的成分股。信義玻璃跌3.41％，半日收報14.18港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股25檔漲，3檔下跌，2檔持平。漲幅最大的是比亞迪電子，半日收報24港幣，漲6.67％。跌幅最大的是華虹半導體，半日收報32.15港幣，跌0.77％。
恒生指數28日半日漲172點，漲幅為0.87％，報20,013點，大盤成交金額487億港幣。國企指數漲71點，漲幅為1.07％，報6,746點。恒生科技指數半日收報3,917點，漲1.43％。騰訊、阿里巴巴、匯控貢獻恒指較多。港交所、李寧、新奧拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成分股中，65檔漲，8檔下跌，3檔持平。海爾智家漲4.84％，半日收報24.9港幣，是漲幅最大的成分股。信義玻璃跌3.41％，半日收報14.18港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股25檔漲，3檔下跌，2檔持平。漲幅最大的是比亞迪電子，半日收報24港幣，漲6.67％。跌幅最大的是華虹半導體，半日收報32.15港幣，跌0.77％。
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