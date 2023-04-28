嘉義市政府衛生局長廖育瑋說明爭取國家中醫藥研究所來嘉設分部。（廖素慧攝）

嘉義大學「醫學院籌備處暨中醫藥產業創新發展中心」今天揭牌，嘉義市長黃敏惠提及日前衛福部長薛瑞元返嘉，市府與嘉大表達嘉義需要設立醫學院，薛瑞元則認為可以考慮先設置「國家中醫藥研究所」。

嘉市府衛生局長廖育瑋說明指出，當天該局向薛部長提到嘉義大學在中醫藥的研究有深厚基礎、足夠校地，如果有國家大型研究單位設立在嘉義市。

因而薛部長提起衛福部國家中醫藥研究所有意在南部設立分部，他認為嘉義大學是不錯的選擇，因而促成嘉大正積極與衛福部接洽，希望能爭取這個分部設在嘉大。