蔡英文總統今接見「112年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬」，總統肯定模範勞工、移工在各個領域奉獻心力，讓臺灣的經濟、社會一天比一天更進步。政府也持續從加薪、減稅、增福利等三方面提升勞工權益及保障，例如5月是報稅季，今年綜合所得稅四大標準扣除額也都有提升。

總統致詞時指出，再過幾天就是勞動節。從今年5月1號開始，因應疫情等級降階，中央流行疫情指揮中心的運作也將正式告一個段落。

她說，在防疫期間，因為有防疫人員、醫護人員的盡責和專業，才能一起度過疫情的挑戰。這次的得獎者，有來自醫院、職場等不同領域的護理人員，大家用專業及熱忱守護民眾及勞工的健康。

總統表示，不論是疫情期間，或是在疫後復甦階段，各行各業的勞工朋友都在不同崗位上發揮自己的力量，讓臺灣經濟能夠持續發展、社會能夠不斷進步。

她說，今天也有來自產業界的得獎者，大家提供豐富的經驗，協助專利及關鍵技術的研發，對於推動、促進產業的升級有重大貢獻。

總統提到，2050淨零轉型是政府的重要政策目標。她也要感謝今年有好幾位得獎者，致力促進低碳材料、製程的研究，也推動綠能科技的進展；還有許多從事公共設施行業的朋友，包括供水、供電、電信、公共運輸。她感謝大家用專業及經驗，讓我們的供應系統穩定運作，也為社會帶來安定的力量。

蔡英文談到，今天有5位模範移工來到現場。她要感謝所有移工朋友在專業上的優異表現，也積極協助、關心同鄉的朋友，適應臺灣生活，一起讓臺灣越來越好。

總統也特別跟大家說明過去幾年政府持續提升勞工權益及保障的成果。第一，基本工資調漲，有助於整體薪資增加。今年元旦起，我們再次提高基本工資到26400元，時薪也提高到176元。這是她上任以來，連續7年調漲。

總統說，第二，不只加薪，也幫大家減稅。5月是報稅季，今年綜合所得稅四大標準扣除額也都有提升。像是薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額，都調高了7000元。

總統表示，第三，也提供更好的福利，為受職災的勞工朋友進行傷病診治、復健及復工。像是「職業傷病診治專責醫院」、「職災職能復健專責醫院」，都已經在今年正式上路。

她指出，為了鼓勵更多男性分擔家庭照顧的責任，也修改法規，讓先生可以跟太太一起同時申請育嬰留職停薪。育嬰留職停薪的津貼在原來的6成之上，也再由政府全力補助到8成。透過這樣的制度，希望提供年輕父母更多支持，為大家分擔育兒照顧的責任。

她強調，從加薪、減稅、增福利等三個方面著手，逐步提升勞工權益，也讓勞工朋友在職場上更安心、專注。

總統表示，大家都很關心的勞保議題，政府已經連續4年撥補挹注勞保基金。自2020年起，共撥補1470億元，行政院也已經承諾，明年會繼續撥補1000億元。她強調，勞保是政府辦的保險，也是勞工朋友的重要支柱。過去的政府沒有撥補，而我們做出這些努力，就是希望勞保能穩健運作下去。