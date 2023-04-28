臺南市學甲區慈濟宮每年農曆3月11日舉行的「學甲上白礁」祭典，至今已傳承百年，是當地年度盛事，也是泉州移民的歷史見證，具高度文化代表性，2022年9月獲文化部公告為：國家重要民俗。

今年4月30日舉行的「學甲上白礁」是這項祭典升格為國家重要民俗之後首次舉行，意義非凡，文化部特別派專人前往學甲慈濟宮頒贈國家重要民俗證書，並與慈濟宮董監事、民意代表、信眾一同合影，讓學甲鄉親們共享此殊榮。

學甲慈濟宮為臺灣保生大帝開基祖廟，建於1701年，供奉的主神保生大帝是西元1661 年由鄭王軍民迎請來台，已有350多年歷史，並列為國家三級古蹟。

明末清初，福建省泉州府同安縣白礁鄉的忠貞軍民，隨鄭成功來台前，從當地的慈濟宮迎請開基保生二大帝、謝府元帥和中壇元帥等三座神尊同渡。在現今臺南將軍溪畔的「頭前寮」平安登陸後，先民於學甲李姓聚落的下社角搭建草寮奉祀三尊神像；其後有信徒捐地、捐款，在現址興建慈濟宮供奉祭祀，庇佑泉州先民拓墾，落地深耕，逐漸形成今日學甲擁有13庄的規模。

基於對家鄉的思念，先民會趕在農曆3月15日、保生大帝誕辰日前回到福建泉州白礁慈濟宮謁祖，並提前在農曆3月11日渡海。日治時期由於臺灣、中國民間往來受限，逐漸改於當年登陸的將軍溪畔「頭前寮」舉行謁祖祭典，隔海遙祭保生大帝祖廟：白礁慈濟祖宮。

「學甲上白礁」由慈濟宮內的祭典啟始。（學甲慈濟宮提供）

學甲慈濟宮長期自主傳承這項祭典活動，上白礁年年舉，每4年擴大遶境，路程包含學甲13庄所有範圍，重頭戲包括儀式性的宮內祭典、白礁亭祭典、將軍溪畔「請水火香」等。其中，「學甲上白礁」以消災避邪的「蜈蚣陣」領頭，率輦宮、真人藝閣、文武陣頭、宋江陣、報馬牛、藝陣等組成的遶境隊伍蜿蜒前進，隊伍綿延3公里，各庄頭與信眾也設置香案迎接，表達先民對大陸福建白礁鄉渡海來台，飲水思源、落地深耕的重大意義。

歷經清領、日治、戰後等時期，「學甲上白礁」祭典迄今已維持逾百年，展現出強勁韌性，不僅是臺南學甲重要歲時性祭典，亦為大臺南重要香科（台灣西南沿海對神明「繞境」活動特有稱謂，目的在祈求地方平安）之一，2008年已登錄為臺南市（原台南縣）無形文化資產。

綿延3公里的上白礁謁祖繞境祭典隊伍，表達先民飲水思源追懷家鄉的重大意義。圖為小朋友扮裝的真人藝閣。（學甲慈濟宮提供）

為慶祝「學甲上白礁」登錄為國家重要民俗，學甲慈濟宮與時報金犢獎合作「文創商品設計獎」，以保生大帝為核心主題，向全球華人學子徵集文創商品設計稿，希望藉此傳播「醫神」保生大帝的慈濟救民、醫德高尚的形象和精神，宣傳保生文化、擴大保生大帝的知名度和影響力；優勝者除獲得金犢獎榮譽，作品還能化為實體文創商品，滿足廣大信眾和遊客需求。