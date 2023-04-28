盛群第一季單季合併營收達7.61億元、季減29.9％、年減少60%；稅後純益3,675萬元，季增加153.2%、年減少93%；每股稅後純益0.16元。盛群第一季毛利率48.2％、季成長2.7個百分點，支撐毛利率的主要原因為海外營收部分，單季海外營收從去年平均約15%提升到近30%。

展望第二季，蔡榮宗表示，目前從通路商角度有看到景氣確實有在回溫，只是通路還以去化庫存優先，所以目前接單狀況來不是很熱絡，整個供應鏈要恢復到正常運作，還需要時間。

蔡榮宗指出，以目前產業情勢來看，必須等通路商的庫存水位下降到低於安全水位時，就會有比較明顯得訂單浮現，只是，目前對於第三季、第四季仍然看的不是很清楚，所以全年走勢也不太確定，要持續觀察，但是還是認為第三季會比第二季好，第四季會在比第三季淡一點。

蔡榮宗表示，盛群手上第二季訂單有部分來自去年Overbooking(重複下單)的單，另外，從4月開始就感受到一些新訂單出來，主要有來自安防產品，現階段已經拿到100萬顆來自西歐保險器的訂單，還有就是32位元應用在共享移動電源，主要是受益於大陸解封後的需求，現在也已經有約100萬顆量的訂單。

庫存部分，蔡榮宗指出，盛群第一季庫存水位應該是高點，盛群加上通路商的庫存天數高達13~14個月，第二季庫存水位第一季差不多，但在第二季季末有機會下降。

晶圓投片部分，盛群預計第二季投片量會比第一季減少約60%，MCU投片比重在台灣和大陸仍維持差不多9:1，非MCU投片則幾乎都在台灣晶圓廠。

另外，盛群面對大陸同業競爭，也會在價格上讓出利潤，以維持住競爭力，以產品面來說，Touch MCU主要應用在小家電部分，原因不外乎通膨、同業競爭激烈所致，惟反觀32位元部分，盛群具有優勢，也持續開發新產品。