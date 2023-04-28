中國跨境貿易力推人民幣結算下，官方數據顯示中國3月份跨境交易使用人民幣首度超越美元。

● 中國跨境收支 人民幣首度超車美元

路透社指出，中國3月份人民幣跨境收支從一個月前的4345億美元增至創紀錄的5499億美元。人民幣在跨境收支的占比達48.4%，美元則降為46.7%。

中國為與美元保持距離，一直推動以人民幣進行國際交易，最近幾個月採用人民幣與北京貿易結算的國家激增；美國近期銀行業危機目前已見4家主要地區性銀行倒閉，也打擊外界對美元全球儲備貨幣的信心。

阿根廷26日與中國達成人民幣結算相關協議，捨美元改以人民幣支付中國進口品，緩解阿國美元儲備漸減的情況。阿根廷政府表示，他們本月將以人民幣支付約10億美元的中國進口品。

● 俄國沙烏地巴西 紛尋求人民幣貿易結算

泰國當地媒體27日報導，泰國央行正與中國人民銀行談判，兩國考慮在當前美元持續波動下以人民幣-泰銖作為貿易結算，減輕外匯風險。

巴西在3月底與中國達成協議，使用雙方貨幣取代美元作為外貿結算。包括俄羅斯、肯亞、哈薩克、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及數個東協（ASEAN）國家與中國的部分貿易也選擇繞開美元，以本國貨幣結算。

中國專家圈的看法是，以一國主權貨幣為中心的國際貨幣體系具有內生的不穩定性。美元既要藉貿易逆差向世界供應美元，又要藉貿易順差保持幣值穩定，二者本身就有矛盾，最直觀的表現就是全球經濟隨美國國際收支狀況呈現週期大波動，美元匯率也會對應呈現升值與貶值的大波動週期。

當美國貨幣政策處於擴張週期時，大量資本流向全球，助推資產價格泡沫，賺取高額收益；美國貨幣政策進入收縮週期時，資本回流美國，讓本幣大幅貶值、資產價格崩盤的惡果留給他國，即俗稱「割他人韭菜」。

● 本幣結算難撼美元霸權 美須思考慎用制裁

布魯金斯研究所（Brookings Institution）「約翰桑頓中國中心」（John L. Thornton China Center）高級研究員杜大偉（David Dollar）指出，全球約8成外匯交易都是美元，讓美國的金融制裁成為有效武器，也因如此，美國對他國有濫用金融制裁之嫌。

杜大偉指出，美國制裁俄國侵略烏克蘭固然正確，但也頻繁對委內瑞拉、古巴和世界其他較小經濟體制裁，引發「南方世界」（泛指開發中國家，即相對於歐美和亞

洲發達地區「北方世界」）不滿，是各國尋找擺脫美元的原因之一，表達對美國動輒拿美元當武器的抗議。

杜大偉認為美元仍佔60%的全球外匯儲備，反觀人民幣的全球外匯儲備佔比僅約3%，此外，中國對資本市場仍有很多管制，人們不能輕易將錢轉入和轉出中國，北京也未必會為人民幣國際化展開諸多制度性的體制改革，人民幣還遠不到挑戰美元霸權。

不過杜大偉表示隨各國更多轉向本國貨幣結算貿易，多少會對美國產生一點約束作用，讓美國思考「手頭這個強大（美元）工具須用於像制裁俄國侵烏這大事，不要動輒拿去制裁小國」。