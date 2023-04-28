曾演出電影《魯冰花》的女星張瑞竹，近日憑勵志童書《永夜奧佩拉》插畫，拿下安徒生（國際）藝術獎銀獎殊榮，她開心透過藝術的美好，傳達人生目標給大眾，慶幸自己9年前重拾畫筆，不顧旁人懷疑眼光，走自己想走的路。拿獎後，媽媽以她為榮，讓張瑞竹直說：「這個獎對我真的鼓勵很大，它證明堅定我的信念是有用的。」相信美夢會成真。

其實張瑞竹近年都有嘗試報名相關比賽，雖然多次落選，卻沒挫敗她的自信；張瑞竹表示從小就愛看安徒生童話，幻想未來某天能拿到「安徒生獎」，直到2月看到「安徒生插畫獎」，讓她決定報名，當知道得獎畫作會在丹麥市政廳展出，則更有信心去嘗試。

回想有關「安徒生」的一切，張瑞竹說10多歲時，曾去安徒生的家拜訪過，當時隨兒童合唱團前往，也看遍各式各樣的繁華教堂，當時只覺得樸實無華，沒想過當年種下拿獎的果實，現在想起來內心很雀躍。

拖延症上身的張瑞竹，原本想在截止前才報名，直到當天被手機提醒，必須趕緊填表送出，不料遇上網站不給力，加上要了解參賽組別等詳細規則，讓她傷腦筋；所幸後來看到有「成人組別」的報名選項才鬆一口氣，接著過了1個月，就收到得獎訊息，直呼「好意外」。

人生從演員，到藝術家、創作人等多重身分，張瑞竹身邊的朋友向她說：「妳選了一條最難的路走。」不過張瑞竹自認真的很愛畫圖、做自己喜歡的事，她說：「雖然傳統上，大家覺得畫圖沒『錢』途，不過那些都是刻板印象，這些印象需要隨時自我覺察，才容易打破。」

得獎畫作中的主角奧佩拉是個有能力創造的女王，還有讓人美夢成真的能力，張瑞竹希望該圖能告訴大家，無論小孩、成人，都能擁有對未來的信心，知道自己的人生目標，符合安徒生插畫獎的主題「點亮」，藉由畫作點亮一個人的信心和未來。

這次拿獎，張瑞竹的媽媽特別開心，以前會罵她花錢買一堆材料浪費錢，後來知道畫畫也能拿獎後，非常以她為榮；張瑞竹感性說：「每天能看到我媽，是我很大的動力。有媽媽在，我的心就很安定。」透露未來會繼續作畫、拜師學藝，抱持永遠學習的心情。

此外，張瑞竹表示猴子布納納系列「永夜奧佩拉」故事會繼續發展下去，畫作也正和幾個拍賣行溝通中，透露不久將來，大家也許就在拍賣行看到精彩作品。