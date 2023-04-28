《赤心巔峰》導演楊守義表示，製作生態紀錄片 20 多年來，雖曾獲電視金鐘獎殊榮，心中卻一直有個遺憾──台灣還少一部紀錄片，用台灣人的視角好好記錄下「中央山脈」那神秘而美麗的臉（活水文化事業有限公司提供）

《赤心巔峰》計畫自 2020 年開始籌畫，由「山頂狼」古明政與「越野一哥」周青所發起，目標不只是完成中央山脈主稜縱走，更挑戰用最快的速度跑完全程（活水文化事業有限公司提供）

有「台灣屋脊」之稱的中央山脈，已靜靜守護台灣數百萬年。我們都曾在地理課本中，與中央山脈有過紙本圖片上的一面之緣，卻未曾走入中央山脈深處、登上遙遠高處，一窺那幅員廣闊卻鮮少為人所見的珍貴山林景象。

深耕自然生態保育 20 多年的楊守義導演，秉持用台灣人視角記錄下「中央山脈」完整面貌的精神，耗時三年、花費千萬元、出動八支補給隊伍、近百位山友的支援，跟著兩位台灣知名越野跑者──周青、古明政，以越野型態完成縱貫 332 公里長的「中央山脈大縱走」挑戰。並將這段台灣人與中央山脈的動人挑戰故事，拍攝成紀錄片《赤心巔峰》，希望能讓大眾在戲院中一同深入體會走在「台灣屋脊」上的震撼與感動！

《赤心巔峰》計畫自 2020 年開始籌畫，由「山頂狼」古明政與「越野一哥」周青所發起，目標不只是完成中央山脈主稜縱走，更挑戰用最快的速度完成任務。於此一明確目標設定下，兩位訓練精良並擁有豐富越野經驗的專業跑者，選擇以「越野」模式來進行本次挑戰。有別於一般登山多選擇緩步健行以細品山林之美，越野快速前進則是在具備體能與技術的前提下，以速度換取更遠的活動距離，除了是另外一種登山方式，更是一種勇敢挑戰極限、超越自我實踐的運動精神。

愛山的周青與古明政在追求自我極限的同時，也希望能帶領台灣人看見中央山脈尚未被挖掘的美！最終順利於 2022 年 10 月，以「8 天 16 小時 54 分」的成績，完成縱貫 332 公里長的中央山脈越野挑戰，寫下台灣山岳史上全新里程碑。

創舉背後，是耗時兩年多的籌備與路線探勘。高山主脊山徑複雜多樣，需頻繁地入山勘查、綁標誌布條、建立 GPS 軌跡，甚至需提前入山鋸下有刺植物，避免跑者刺傷。在 9 天挑戰中，更出動了超過 80 位的山友與跑友，組成 8 支補給隊伍，分別從西部與東部上山支援。補給夥伴們不僅需各自進行事前訓練，更需背著不輕的數種補給品與裝備，提前在兩位越野跑者抵達營地前，準備好當日伙食，讓大家能元氣滿滿地繼續接下來的挑戰。此外，更有夥伴在山下留守，運用衛星追蹤通訊裝置，全程看顧跑者即時動態，才得以促成這近年來台灣山岳史上最大行動之一。

導演楊守義：「台灣很小，卻能容得下許多大山、我們從不小看自己。」

「台灣這座島嶼有三分之二都是山林，是認識世界的重要舞台。但我們對山的認識，卻是非常地貧乏。」導演楊守義表示，製作生態紀錄片 20 多年來，雖曾獲電視金鐘獎殊榮，心中卻一直有個遺憾──台灣還少一部紀錄片，用台灣人的視角，好好紀錄中央山脈那神秘而美麗的臉。因此他扛起沈重的攝影設備走進深山，跟著兩位越野跑者周青、古明政的腳步，沿著大縱走路徑，捕捉每一幕珍貴的山林影像與挑戰畫面，因而有了紀錄片《赤心巔峰》的誕生。

《赤心巔峰》選擇用「人」的尺度來丈量「山」的壯闊，結合山林實拍與空拍影像、3D 動畫與動人的挑戰紀錄，從北一段、北二段、北三段，到南三段、南二段、南一段，共計 40 座百岳、綿延 332 公里長的山徑，每一寸大自然雕琢下的地形、植被，以及充滿生命力的特有種動物身影，都被《赤心巔峰》好好地紀錄了下來。

而為捕捉越野過程中最真實的視角，導演製作團隊的每位攝影師，都需具備高強度體能與高山經驗，才得以緊跟兩位跑者的步伐，是考驗著攝影師體能極限的高難度拍攝。這是台灣山岳歷史上未曾有人挑戰的任務，至今尚無一部作品完整呈現出中央山脈的全貌。但導演楊守義卻從未因為極高難度與現實困境而有過放棄念頭，只因為想把台灣「中央山脈」這幅員廣闊卻鮮少被人所看見的景象，好好記錄下來，並讓眾人看見──台灣的面積雖然不大，卻有如此豐碩的寶藏，在高山等著我們發現且感到驕傲。

「台灣很小，卻塞了這麼多的大山，怎麼能不透過故事，將中央山脈的臉呈現出來。」導演楊守義表示，但儘管紀錄片已經拍攝完成，後期的製作與上映費用等龐大資金缺口，可能讓《赤心巔峰》無法在大銀幕上讓大眾看見，為了不讓導演與製作團隊的努力白費，團隊發起《赤心巔峰》紀錄片後製暨上映集資計畫，期盼匯聚眾人力量，募集第一階段紀錄片的後期製作、以及第二階段院線上映費用；更希望能夠透過校園公益放映與教案推廣，開放 150 場全台各級學校無償申請「公播版權」放映，讓學生們獲得一堂寶貴的山林教育課。

邀請大家共同支持《赤心巔峰》紀錄片後製暨上映集資計畫，為台灣留下一個真正從本土視角出發，不只記錄山景，更呈現台灣人與中央山脈緊密情誼的山林故事。